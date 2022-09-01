▲ 【冠軍分析師】興證張憶東：港股已是最糟的狀態 走勢視乎美聯儲轉向 互聯網短期風險偏好改善

港股9月開局弱勢，興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告指出，「低增長、再通帳」將是中長期全球宏觀主題。張憶東更表示，港股已是最糟的狀態，大機會還要等美聯儲轉向，建議從長期基本面尋找Alpha ，並繼續恐受短期煎熬。

不過，張憶東提到，包括A股和港股在內的中國股市立足長期，戰略性看好新能源、半導體、軍工的先進製造業，認為代表新時代的科技成長的大趨勢，在未來5至8年甚至更長時間將維持較高景氣。投資策略方面，在結構性行情下，以成長股Alpha 策略為主，價值股交易為輔。

兩大主線投資汽車 產品升級及產業鏈受益股

除了長期看好「新半軍」外，張憶東指出，汽車復甦紅利凸顯，政策刺激需求，汽車盈利能力有望在下半年迎來明顯改善，建議長期國繞兩條投資主線，首先是電動化及智能化趨勢推動產品升級，相關零部件有望迎來量價齊升，在當前估值低位，港股零部件股配置價值凸顯。

其次是，全球產銷共振向上，建議關注新能源車產業鏈受益股份目標，包括1）下半年銷量規模及盈利能力有望實現快速提升的新能源及傳統車企、2）海內外客戶覆蓋廣泛、成本有望改善的零部件公司；3）豪華品牌及二手車經銷商；4）新能源車上游產業鏈公司。

張憶東：能源股分紅比例大幅提高 另看好優質國企地產股

能源股方面，張憶東指出，能源價格波動中樞將較過去30年提升，此外企業資本開支降低，可用於分紅的比例大幅提高，估值體系從週期股走向價值股，類債券的配置屬性凸顯，港股能源央企的股息率2021年高達9.75%。

內地開始出手撐房地產市場，張憶東表示，看好能夠獲取低成本資金和優質土儲的國企地產股，料隨著政策放鬆，下半年新房銷售終將走向復甦。張憶東提到，國家對平台經濟發展的「支持性」基調進一步加強。

中美監管合作有進展 降低中概股風險

中美監管合作取得進展，張憶東預計，可降低港股尤其是互聯網公司受中概股退市影響引發流動性衝擊的風險，短期風險偏好改善，長遠要看新增長曲線。張憶東估計，本地生活服務業績復甦確定性強，外賣業務、同程配送、到店業務，都能夠受益疫情防控正常化以及消費的複甦。

雲計算方面，張憶東認為，目前港股Saas頭部公司訂閱收入佔比，逐步接近海外龍頭水平，業績穩定性與盈利能力持續提升，此外務云成為雲計算行業的重要驅動，對於數據中心佈局廣泛的運營商與國資雲，預計能取得較多的政務雲業務。

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責任編輯：李哲毅