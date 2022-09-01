塔利班慶祝美軍撤軍一周年 阿富汗閱兵展示外國裝備

美國去年8月從阿富汗撤軍，當地武裝組織塔利班接管政權。塔利班周二舉行閱兵儀式，慶祝美國從阿富汗撤軍一周年。塔利班於閱兵儀式展示外國軍隊遺留的裝備，並再度呼籲國際社會認可塔利班政府。

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美國去年8月30日完成撤軍，結束其長達20年的駐軍。塔利班周二（8月30日）舉辦一周年紀念活動，晚上於首都喀布爾（Kabul）放煙花慶祝。

周三（8月31日）則為當地公眾假期，喀布爾各處都有小型慶祝活動，包括塔利班部隊巡遊等。多面塔利班旗幟懸掛在街道及政府建築物上，亦有橫額寫上慶祝前蘇聯、美國及英國對阿富汗戰爭中落敗的字句。

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塔利班安排於巴格蘭空軍基地（Bagram Airbase）閲兵，而該處是美國駐守阿富汗20年期間於當地最大的軍事基地。阿富汗國營電視台播放影片顯示，多名塔利班武裝分子列陣時，有直升機於上空盤旋。塔利班也展示包括美軍撤軍遺留的悍馬車（Humvees）及坦克等裝備。

當地傳媒TOLOnews報道，總理哈桑‧阿洪德（Mohammad Hassan Akhund）期間發表講話指，塔利班已結束當地的殺戮及轟炸，保證國家安全。他亦批評外國對阿富汗的制裁措施，加劇當地貧困情況，指相互理解才能取得更好結果。

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塔利班周三發表聲明，指過去20年的經驗表明對阿富汗民眾所有的壓力及威脅，都以失敗告終及只會加劇危機。塔利班強調其建立的阿富汗伊斯蘭酋長國（Islamic Emirate of Afghanistan），是當地的合法政府及阿富汗民眾的代表，呼籲國際社會允許阿富汗與世界互動。

阿富汗目前有約3,800萬人面臨人道主義危機，國際社會亦一再就人權及女性權利問題向其施壓，敦促塔利班停止騷擾異見分子、維權人士及記者。塔利班則表示正商討女童教育議題，並否認打壓異己。

責任編輯：李俊儀