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【電話騙局】90、00後成電話詐騙重災區　虛假中獎人均損失達8.5萬元

科技 15:30 2022/09/01

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犯罪分子逐步把目標轉向熟悉互聯網、但風險防範意識較差的年輕學生，由於他們缺少社會經驗，因此更容易掉入專業詐騙集團設置的圈套。（資料圖片）

近年電話詐騙案數目急速上升，嚴重侵害大眾利益和財產安全，網絡安全公司奇虎360發布《2022年上半年度中國手機安全狀況報告》，指出90、00後成為了電話詐騙的主要受害者，當中虛假中獎類型的騙案，人均損失高達7.5萬人民幣（約8.5萬港元）。

【黑客入侵】逾8萬部海康威視監控鏡頭　漏洞存在一年仍未修補

奇虎360表示，虛假兼職、交友、身分冒充是電話詐騙中的高危類型，當中以虛假中獎人均損失最高，約7.5萬人民幣；其次為身分冒充類，人均損失約為5.6萬元（約6.37萬港元）。

至於案件數量及總詐騙金額方面，則以假兼職類詐騙最高。報告提到，相較於傳統以「電商刷單返利」為噱頭的虛假兼職，今年的兼職更多以包裝後的公益項目（博彩）為主，任務速度快、投入成本高、受騙金額高，因此對受害人來說迷惑性更強，識別難度更大。

【網絡安全】報告：90%亞太區企業採用威脅捕獵　強化網絡安全能力

被騙群組的年齡分布上，90後受害者佔總人數的41.3%，00後則佔27.1%。報告認為，犯罪分子逐步把目標轉向熟悉互聯網、但風險防範意識較差的年輕學生，由於他們缺少社會經驗，因此更容易掉入專業詐騙集團設置的圈套，當中虛假兼職類詐騙是他們受騙最多的類型。

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責任編輯：陳卓賢

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