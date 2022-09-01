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美國去年人均預期壽命創25年新低 新冠疫情成主因

環球社會熱點 14:03 2022/09/01

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美國新冠肺炎死亡人數全球稱冠，疫情亦影響美國人民預期壽命。美國疾控中心周三（8月31日）公布數據顯示，2021年美國民眾平均預期壽命跌至76.1歲，預期壽命連續兩年下降，更跌至1996年以來新低。

美FDA批准2款二價疫苗作加強劑 針對BA.5變種 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）周三公布最新數據指，去年美國人平均預期壽命為76.1歲、按年下跌0.9歲，創25年以來新低。數據顯示，當地民眾預期壽命連續兩年下跌，創近一世紀以來最大跌幅。

CDC指，新冠肺炎是去年造成民眾死亡的主因。意外事故則排第二，當中有10.9萬人因用藥過量致死創新高。至於心臟病、肝病以及自殺亦是導致預期壽命下跌的原因。

性別方面也有明顯差異，美國去年男性平均預期壽命為73.2歲，女性則為79.1歲。兩性預期壽命差距近6年，創逾十年以來最大差距。

加州料達攝氏44度 美西南部高溫或延續至下周 【下一頁】

從地區分析，夏威夷居民的預期壽命最長，達80.7歲。而美州原住民及阿拉斯加原住民的預期壽命下降幅度最大，兩年間急跌6.6歲。

BBC數據指，美國的預期壽命是已發展國家當中最低，而英國男性和女性的預期壽命分別為79歲及82.9歲。

世界銀行數據顯示，香港人及日本人的預期壽命達85歲屬最長，新加坡人的預期壽命為84歲。瑞士、澳洲、挪威等國家民眾的預期壽命均處於83歲左右的水平。

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責任編輯：郭麗明

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