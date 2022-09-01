【港元拆息】3個月HIBOR升至2008年新高　香港8月現樓按揭量回升至7個月新高

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【港股市況】美團隨時遭騰訊沽、股價跌5% 比亞迪再挫半成 恒指午後初段跌逾300點（不斷更新）
香港銀行間同業拆息（HIBOR）短跌長升，與H按樓按息率掛鈎的1個月HIBOR升2.345基點，最新報1.89厘，連升4日，令樓按實際息率續處於「封頂息」水平。另外，3個月HIBOR則最新升2.881基點，新報2.682厘，創2008年以來最高位，反映港銀中短期利息走勢上漲壓力。
|到期日
|9月1日HIBOR
|按日變幅
|隔夜
|1.00786
|-0.17833
|1 星期
|1.38458
|-0.04072
|2 星期
|1.52714
|-0.00804
|1 個月
|1.88887
|+0.02345
|2 個月
|2.34708
|+0.01654
|3 個月
|2.68161
|+0.02881
|6 個月
|3.35768
|+0.05952
|12 個月
|3.76452
|+0.05815
港元拆息雖然近月明顯上升，主要港銀滙豐銀行月內公布上調「封頂息」計算方式，但根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，8月香港現樓按揭宗數為9,202宗，較7月份增加2,178宗或31%，連升4個月，創7個月新高。同月樓花按揭宗數為224宗，較7月大增122宗或119.6%，為連跌2個月後回升。
不過，對比去年同期，今年八月份現樓按揭宗數按年減少986宗或9.7%，樓花按揭宗數按年減少148宗或39.8%。以首8個月比較，今年首8個月現樓按揭宗數錄得59,014宗，對比去年同期減少5,763宗或8.9%。今年首8個月樓花按揭宗數則為3,074宗，對比去年同期的3,900宗減少826宗或21.2%，創自2011年即11年後的首8個月新低。
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，八月份現樓及樓花按揭宗數雙雙上升，樓花宗數更升逾1.2倍，相信因近月各區新盤搶閘登場，而且開價克制，使一手市場保持暢旺，同時亦帶動二手交投。
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編輯：麥德銘