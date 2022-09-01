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【港元拆息】3個月HIBOR升至2008年新高　香港8月現樓按揭量回升至7個月新高

宏觀解讀 13:37 2022/09/01

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【港元拆息】3個月HIBOR升至2008年新高　香港８月現樓按揭量回升至７個月新高

香港銀行間同業拆息（HIBOR）短跌長升，與H按樓按息率掛鈎的1個月HIBOR升2.345基點，最新報1.89厘，連升4日，令樓按實際息率續處於「封頂息」水平。另外，3個月HIBOR則最新升2.881基點，新報2.682厘，創2008年以來最高位，反映港銀中短期利息走勢上漲壓力。

到期日 9月1日HIBOR 按日變幅
隔夜 1.00786 -0.17833
1 星期 1.38458 -0.04072
2 星期 1.52714 -0.00804
1 個月 1.88887 +0.02345
2 個月 2.34708 +0.01654
3 個月 2.68161 +0.02881
6 個月 3.35768 +0.05952
12 個月 3.76452 +0.05815

港元拆息雖然近月明顯上升，主要港銀滙豐銀行月內公布上調「封頂息」計算方式，但根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，8月香港現樓按揭宗數為9,202宗，較7月份增加2,178宗或31%，連升4個月，創7個月新高。同月樓花按揭宗數為224宗，較7月大增122宗或119.6%，為連跌2個月後回升。

不過，對比去年同期，今年八月份現樓按揭宗數按年減少986宗或9.7%，樓花按揭宗數按年減少148宗或39.8%。以首8個月比較，今年首8個月現樓按揭宗數錄得59,014宗，對比去年同期減少5,763宗或8.9%。今年首8個月樓花按揭宗數則為3,074宗，對比去年同期的3,900宗減少826宗或21.2%，創自2011年即11年後的首8個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，八月份現樓及樓花按揭宗數雙雙上升，樓花宗數更升逾1.2倍，相信因近月各區新盤搶閘登場，而且開價克制，使一手市場保持暢旺，同時亦帶動二手交投。

相關文章：

【港元滙價】金管局5月至今31次出手接港元沽盤

【港元拆息】與樓按相關1個月HIBOR連升3日　畢馬威：港美息差收窄情況將持續

編輯：麥德銘

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港股 經絡按揭 土地註冊處 H按 滙豐控股（00005）

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