【IFA 2022】Lenovo搶先揭曉多款新品　新版本ThinkPad X1 Fold登場

▲ 聯想（Lenovo）再於IFA 2022宣布推出全新版本凹折屏幕手提電腦，將屏幕尺寸增至16.3吋，名稱則維持採用ThinkPad X1 Fold。

PC品牌大廠聯想（Lenovo） 在2020年CES揭曉首款凹折屏幕手提電腦ThinkPad X1 Fold後，再於IFA 2022宣布推出全新版本凹折屏幕手提電腦，將屏幕尺寸增至16.3吋，名稱則維持採用ThinkPad X1 Fold。

Lenovo強調，新版本摺機ThinkPad X1 Fold是目前市場最輕盈的凹折屏幕手提電腦，重1.28公斤，設計亦對應更多元的使用體驗。對比2020年推出版本，屏幕尺寸增大22%，機身厚度減少25%，並且將屏幕邊框進一步收窄，背面還採用了100%可回收編織纖維材質。

【冒牌手機】「山寨版」iPhone 14 Pro Max搶先登場？ 搭載仿iOS主題Android系統

【紅米手機】Redmi 10 5G手機攻港 續航力大增

Lenovo ThinkPad X1 Fold的16.3 吋屏幕為2024x2560解像度，屏幕比例為4：3，亮度最高達 600 nits HDR。當螢幕摺疊之後，大約為 12 吋筆電的顯示能力。同時具備MIL-STD-810H軍規標準，增強耐用度。

▼ 點擊圖片放大

核心規格配置方面，搭載Intel第12代Core i7/ Core i5處理器，及Intel Iris Xe顯示芯片，配上最高32GB LPDDR5記憶體，1TB SSD為儲存裝置。無線網路對應Wi-Fi 6E，或5G聯網功能，作業系統可選擇Windows 11 Pro。續航力方面，ThinkPad X1 Fold電池採用48 Whr規格，支援65W快充，可在半小時內充入4小時可用電量。

責任編輯：張寶燕