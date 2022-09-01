【美股分析】投資名宿Grantham警告：美股「超級泡沫」還未破　早前已現熊市上漲

▲ 知名投資人Grantham警告：「超級泡沫」還未破 早前已現熊市上漲

波士頓資產管理公司GMO聯合創始人Jeremy Grantham繼今年初發出美股超級泡沫的警告後，再度發聲指今年美國股市雖然動盪，但美股的「超級泡沫」尚未破裂，更警告近段時間美股市場的回升是典型的「熊市上漲」。

Jeremy Grantham表示，美國股市自6月中旬起，到8月中旬大漲，是先前美股急劇下跌後出現熊市上漲的模式，之後經濟會真正開始惡化。他本人在接受外媒採訪時指：

前段時間是典型的熊市上漲，人們卻說這是新的牛市行情，這是胡說八道。

他分析，由於股票、債券和房地產市場的估值過度高估，形成「危險組合」，而大宗商品續受衝擊，美國聯儲局鷹派離場的因素影響，未來還會有更多泡沫。

Jeremy Grantham又指，上半年市場下跌雖然看似是通脹造成的結果，但近期如俄烏戰爭對歐洲經濟的影響、財政緊縮以及中國抗疫措施持續等問題，將會引致企業利潤率下降，而引發新一輪的市場下跌。他指，「超級泡沫」破裂會分為幾個階段，首先如上半年一樣，市場估值受挫，然後略有反彈，最後市場基本面崩潰，來到低點。

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記者：梁安琪