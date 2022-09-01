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【濠賭股】澳門8月博彩收入按月回升4.5倍、仍為年內第二低　金沙中國午後跌幅擴至4%

股市 13:04 2022/09/01

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【濠賭股】澳門8月博彩收入按月回升4.5倍、仍為年內第二低

澳門7月要求當地娛樂場暫停營業近10日，上月陸續解除封銷措施，澳門博監局最新公布，8月澳門博彩毛收入21.89億澳門元，按年跌51%、按月則回升4.5倍。雖然從7月的疫情後新低反彈，澳門8月博彩收入仍然為年內第二低水平。

綜合今年首8個月，澳門博彩收入按年跌53%至288.57億澳門元。

金沙中國 （01928） 午後跌幅擴大，最新跌4%，報16.92元。銀河娛樂 （00027） 跌幅也擴至2.7%，暫報42.9元。

澳門2022年每月博彩收入一覽

　 月份毛收入（億澳門元） 累計毛收入（億澳門元）
2022 2021年 變動率 2022年 2021年 變動率
一月份 63.44 80.24 -20.90% 63.44 80.24 -20.90%
二月份 77.59 73.12 ＋6.10% 141.02 153.36 -8.00%
三月份 36.72 83.06 -55.80% 177.74 236.42 -24.80%
四月份 26.77 84.01 -68.10% 204.52 320.43 -36.20%
五月份 33.41 104.45 -68.00% 237.92 424.87 -44.00%
六月份 24.77 65.35 -62.10% 262.69 490.23 -46.40%
七月份 3.98 84.44 -95.30% 266.68 574.67 -53.60%
八月份 21.89 44.42 -50.70% 288.57 619.08 -53.40%

 

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編輯：麥德銘

港股 澳門博彩股 澳門 澳門元

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