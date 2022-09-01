【濠賭股】澳門8月博彩收入按月回升4.5倍　摩通：深圳疫情成隱憂、無法預測十一表現

▲ 【濠賭股】澳門8月博彩收入按月回升4.5倍、仍為年內第二低

澳門7月賭場暫停營業10日後，上月陸續解除封銷措施，澳門博監局公布，8月澳門博彩毛收入21.89億澳門元，按年跌51%、按月則回升4.5倍。雖然從7月的疫情後新低反彈，澳門8月博彩收入仍然為年內第二低水平。

綜合今年首8個月，澳門博彩收入按年跌53%至288.57億澳門元。

金沙中國 （01928） 午後跌幅擴大，最多跌5%，收市跌3%，收報17.16元。銀河娛樂 （00027） 全日跌2.5%，收報43元。

摩通：澳門十一表現受制於近期內地疫情走向

摩通最新報告指出，澳門與內地目前僅有限度通關，包括涉及48小時核酸陰性證明等，留意到近期內地多省再次出現疫情，特別是深圳疫情升溫，都令澳門和內地放寬旅遊更為不明朗，因此目前不會對十一黃金周假期的澳門博彩收入作出預測。

摩通依然看好濠賭股長期風險回報率，因為目前投資者預期已相當低，股價對負面消息反應不大，而且需求、政策都處於周期底部，第四季有機會迎來轉向。

在一眾濠賭股之中，摩通最看好金沙國，認為公司的中場業務和強大資產都更為穩定，其次較看好永利澳門 （01128） 和銀娛。

澳門2022年每月博彩收入一覽

月份毛收入（億澳門元） 累計毛收入（億澳門元） 2022 年 2021年 變動率 2022年 2021年 變動率 一月份 63.44 80.24 -20.90% 63.44 80.24 -20.90% 二月份 77.59 73.12 ＋6.10% 141.02 153.36 -8.00% 三月份 36.72 83.06 -55.80% 177.74 236.42 -24.80% 四月份 26.77 84.01 -68.10% 204.52 320.43 -36.20% 五月份 33.41 104.45 -68.00% 237.92 424.87 -44.00% 六月份 24.77 65.35 -62.10% 262.69 490.23 -46.40% 七月份 3.98 84.44 -95.30% 266.68 574.67 -53.60% 八月份 21.89 44.42 -50.70% 288.57 619.08 -53.40%

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編輯：麥德銘