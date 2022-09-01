【濠賭股】澳門8月博彩收入按月回升4.5倍　摩通：深圳疫情成隱憂、無法預測十一表現

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【電動車】理想8月交付量跌逾5成至4571輛 一文看清8月中資電動車交付量（不斷更新）
澳門7月賭場暫停營業10日後，上月陸續解除封銷措施，澳門博監局公布，8月澳門博彩毛收入21.89億澳門元，按年跌51%、按月則回升4.5倍。雖然從7月的疫情後新低反彈，澳門8月博彩收入仍然為年內第二低水平。
綜合今年首8個月，澳門博彩收入按年跌53%至288.57億澳門元。
金沙中國 （01928） 午後跌幅擴大，最多跌5%，收市跌3%，收報17.16元。銀河娛樂 （00027） 全日跌2.5%，收報43元。
摩通最新報告指出，澳門與內地目前僅有限度通關，包括涉及48小時核酸陰性證明等，留意到近期內地多省再次出現疫情，特別是深圳疫情升溫，都令澳門和內地放寬旅遊更為不明朗，因此目前不會對十一黃金周假期的澳門博彩收入作出預測。
摩通依然看好濠賭股長期風險回報率，因為目前投資者預期已相當低，股價對負面消息反應不大，而且需求、政策都處於周期底部，第四季有機會迎來轉向。
在一眾濠賭股之中，摩通最看好金沙國，認為公司的中場業務和強大資產都更為穩定，其次較看好永利澳門 （01128） 和銀娛。
|月份毛收入（億澳門元）
|累計毛收入（億澳門元）
|2022年
|2021年
|變動率
|2022年
|2021年
|變動率
|一月份
|63.44
|80.24
|-20.90%
|63.44
|80.24
|-20.90%
|二月份
|77.59
|73.12
|＋6.10%
|141.02
|153.36
|-8.00%
|三月份
|36.72
|83.06
|-55.80%
|177.74
|236.42
|-24.80%
|四月份
|26.77
|84.01
|-68.10%
|204.52
|320.43
|-36.20%
|五月份
|33.41
|104.45
|-68.00%
|237.92
|424.87
|-44.00%
|六月份
|24.77
|65.35
|-62.10%
|262.69
|490.23
|-46.40%
|七月份
|3.98
|84.44
|-95.30%
|266.68
|574.67
|-53.60%
|八月份
|21.89
|44.42
|-50.70%
|288.57
|619.08
|-53.40%
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編輯：麥德銘