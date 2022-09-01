【英揆之爭】卓慧思排除能源配給 承諾上台不加徵稅

英國新任首相將於9月5日出爐，外相卓慧思與前財相辛偉誠出席選舉結束前的最後一場拉票活動。卓慧思被視為接任首相大熱，她排除英國冬季實施能源配給的可能性，更承諾上台後不會向民眾加徵稅。

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通脹與能源價格飆升為英國關鍵民生議題，卓慧思（Liz Truss）與辛偉誠（Rishi Sunak）周三（8月31日）出席活動時，也圍繞這兩項議題拉票。

根據政府上月發布的資訊，政府列出能源供應危機持續下的合理最差情況，警告企業及家庭今年冬季都可能面臨停電困境。

政府官員認為如果不實施能源配給，寒冷天氣加上天然氣短缺將導致英國電力短缺，英國明年1月或會停電數天。但卓慧思周三表明如果她當選，上台後不會實施能源配給措施。

反對黨也曾要求向能源商加徵暴利稅，將額外所得的公帑用於補貼政府支援家庭應對通脹及能源開支急增的措施。不過卓慧思就明確排除向能源商加徵暴利稅。

卓慧思同時承諾，上台後不會向民眾加徵稅，也會考慮為家庭提供更多支援措施。

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辛偉誠被問到會否實施能源配給，就指不應排除任何可能性。他表示英國面臨巨大挑戰，不少歐洲國家都正研究如何更有效使用能源，認為這是一件明智的事。

辛偉誠今年5月份引入暴利稅，他並無表明一旦上台會否延長措施。但他強調當時引入暴利稅絕對是正確做法，指由於烏克蘭戰爭對能源市場的影響，能源商已賺取數十億美元的利潤。

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責任編輯：鄭錦玲