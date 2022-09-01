【日本拉麵】「一風堂」將用自動販賣機賣麵　90秒就有拉麵食

▲ 現時，力之源已開始在日本「一風堂」設置豚骨拉麵的自動販賣機，還準備開拓美國市場。（日本一風堂Facebook圖片）

經營豚骨拉麵館「一風堂」（Ippudo）的力之源控股（Chikaranomoto）和日本煙草產業（JT），宣佈與開發自動販賣機的美國公司Yo-Kai Express合作，將在日本和海外地區使用高性能自動販賣機銷售麵類，在控制人工等成本的同時擴大業務。

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日本分店已開始實施 準備開拓美國市場



Yo-Kai是2016年成立的初創企業，開發出最快只需90秒就可把冷凍麵類加熱的自動販賣機。該企的販賣機已遍佈美國、日本及台灣，共設置約50台。

現時，力之源已開始在日本「一風堂」設置豚骨拉麵的自動販賣機，還準備開拓美國市場。JT從2022年冬季開始，將在日本擴充天婦羅炸蝦烏冬等即食商品的業務，並計劃開拓海外市場。

Yo-Kai的行政總裁Andy Lin表示，「餐飲店擴大業務的成本不斷上漲，但自動販賣機可以解決這難題」。

計劃進軍韓國、英國、荷蘭



另外，Yo-Kai還在與這兩家公司以外的投資者磋商籌資，資金將用於增設自動販賣機，並計劃於2022年秋季前設置100台。美國的販賣機數量將增約8成，日本東京停車場及機場的機數同樣增加。還計劃進軍韓國、英國、荷蘭，到2022年秋季開始在各國試運行。

2023年初，Yo-Kai將在美國和日本開設工廠，生產通過自動販賣機等銷售的冷凍麵類。在日本則繼續與力之源攜手合作，開設及營運工廠。

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責任編輯：李智美