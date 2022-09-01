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【新冠疫苗】美FDA批准2款二價疫苗作加強劑 針對BA.5變種

環球社會熱點 13:25 2022/09/01

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新冠肺炎Omicron病毒及變種肆虐全球，藥廠紛紛改良新冠疫苗。美國食品藥物管理局（FDA）批准使用兩款針對Omicron BA.4及BA.5變種的加強劑疫苗。亦是FDA首次批准新冠疫苗新配方，兩款加強劑分別由輝瑞及Moderna藥廠研發，但Moderna加強劑僅限年滿18歲成人接種。

Moderna起訴輝瑞及BioNTech mRNA研發疫苗侵權  【下一頁】

FDA周三（8月31日）批准輝瑞（Pfizer）及Moderna疫苗加強劑，兩款均為二價疫苗，可有效針對原始病毒株、BA.4及BA.5病毒株。

12歲或以上人士皆可接種輝瑞加強劑，但Moderna加強劑卻僅限18歲或以上成人接種。民眾可於完成最近一次接種的2個月後，接種針對BA.5病毒加強劑。FDA指由於新款疫苗已獲授權，美國將不會再為12歲或以上民眾接種原始版本疫苗作為加強劑。

今次為FDA自前年12月批出新冠疫苗授權後，首次批准使用新配方。美國衛生與公共服務部表示，當局已獲得1.71億劑BA.5加強劑疫苗。

「長新冠」削美國勞動力 調查指最少200萬人失業 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）將於當地周四（1日）及周五（2日）開會，審查相關數據及擬定建議。美國外界預料，民眾可於當地勞動節（5日）周末後開始接種。

美國公共衛生官員指，新加強劑可提供更持久的抗病毒保護，減少秋冬季入院人數。

美國德州貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）傳染病專家Peter Hotez表示，現時住院及重症患者人數已顯著下降，或難以說服美國人接種加強劑。CDC數據顯示，美國12歲或以上人士中約76%已完成2劑疫苗接種，當中一半更已打第三針。

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責任編輯：李俊儀

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