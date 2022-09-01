百奧賽圖今日登陸港交所 硬核技術打通新藥研發全鏈條

近年來，隨著人口老齡化程度加深及慢性病人數的不斷增長，社會對醫療保健的需求不斷增加，在中國政府鼓勵創新的系列政策支援下，底層創新生物醫藥領域已成為資本市場公認的風口。

今日，作為臨床階段生物技術及臨床前研究服務創收公司，百奧賽圖正式登陸港交所主板，股份代號：02315.HK，由高盛與中金公司聯席保薦。據悉，百奧賽圖以專有基因編輯技術、轉基因小鼠平台、綜合動物病患模型及高通量體內抗體發現平台為依託，經過多年的發展，已經建立涵蓋早期靶點認證及抗體生成到臨床開發的全鏈條綜合研發實力。

硬核技術加持 底層創新能力助力多元服務創收

根據招股書，百奥赛圖依託自主研發的ESC/HR、EGE系统和SUPCE三大基因編輯核心技術，近乎實現任意長度、任意位點的精確基因組編輯，處於國際領先水平。公司不僅通過基因編輯服務獲得商業回報，亦在此基礎上開發了專有全人抗體RenMice平台及基因模式動物平台。

百奧賽圖的RenMice平台涵蓋兩個全人源轉基因小鼠系列（RenMab及RenLite），在全球擁有多元化客戶群。營業紀錄期間，公司已與14家知名製藥企業（例如德國默克、美國Xencor、百濟神州、君實生物、信達生物等）達成授權及試驗合作協議。

基因編輯技術驅動雙業務線並舉 不斷擴寬收入來源

百奧賽圖憑藉專有基因編輯技術、轉基因小鼠平台和高通量體內抗體發現平台為依託，生成綜合動物病患模型，進而以動物模型爲基礎爲國內外客戶提供模式動物以及臨床前藥理藥效CRO服務。

根據弗若斯特沙利文的資料，營業紀錄期間，百奧賽圖與全球前10大製藥公司中的9家建立長期的合作關係，並為全球200多家合作夥伴完成了500多個藥物評價項目。於2021年，公司海外銷售收入佔比高達36%。2022年前4個月，該比重進一步提升至超過45%。可以預期，該等模式有望不斷拓寬公司的盈利渠道，為其帶來源源不斷的收入。

基於自主研發並擁有完全獨立知識產權的全人抗體RenMice平台，百奧賽圖將單抗和雙抗開發技術平台、動物體內藥效篩選平台、強大的臨床開發能力有機整合在一起，形成了獨具特色、涵蓋藥物研發全流程的新藥研發體系。

百奧賽圖致力於與全球合作夥伴一起通過技術與思路的創新實現新藥開發的目標，公司啟動了大規模體內抗體發現和篩選計劃-「千鼠萬抗」計劃並建立起強大的臨床及臨床前產品管線，通過合作開發/轉讓開發大大加速藥物研發進程。截至2022年4月底，已對外轉讓/合作24個抗體分子，合作方包括榮昌生物、華潤生物、日本Liberothera等。同时，自主研發的YH003和YH001創新藥物分子進入國際多中心臨床II期，優異的臨床數據很好的驗證了其體內藥物篩選模式，極具行業壁壘。

盈利能力穩健持續提升 在港上市有望繼續擴大市場份額

財務方面，百奧賽圖的收益主要來自於提供基因編輯服務、臨床前藥理藥效評價、模式動物銷售及抗體開發。於2021年，該公司實現收入3.55億元，較2020年增長40%；2022年前4個月，實現收入1.17億元，較2021年同期增長達到67%。公司毛利率持续稳定增加，在2020-2021年期間分別為65.9%及69.8%，接近70%的高毛利率遠超同業。特别是抗體發現業務發展迅猛，2021年度百奥赛圖的抗體業務同期增速達115%，數據十分亮眼。

作為市場中掌握著基因編輯獨特技術且有營收的生物技術公司，百奧賽圖具備世界一流的服務、技術及產品，此次登陸港交所，有望在香港資本市場的強大助力下，深入推進全球化佈局，進而擴大業務規模及市場份額，實現更高的戰略目標，創造更豐厚的商業回報。

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