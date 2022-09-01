【內房危機】摩通：料更多內房通過配股來集資　各列7間高危房企及物管

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【美股分析】投資名宿Grantham警告：美股「超級泡沫」還未破 早前已現熊市上漲
中期業績完結，摩通表示，投資者對中國房企通過配股集資的擔憂再度升溫，並認為非出險民營房企為了增強流動性，料更願透過配股集資。
該行指，碧桂園 （02007） 和旭輝 （00884） 近期完成配股、雅居樂 （03383） 減持雅生活 （03319） ，預計短期內一眾房企會有更多配股活動，可是，由於市場氣氛疲弱，或會導致認購需求不足，因此相信配股範圍應不會非常廣泛。
該行點名提出短期內較高風險進行配股的有新城發展 （01030） 、美的置業 （03390） 、遠洋 （03377） 、雅居樂 （03383） 、合景泰富 （01813） 和時代中國 （01233） 、中駿 （01966） 。不過，該到提醒，一些流動性擔憂較少的防禦型房企公司並非沒有配股風險，因配股可有助改善公司信貸指標，為買地和併購提供更多空間。
至於物管股方面，摩通指，今年行業配股的消息較少，是因股價表現不濟。但配股或只出現在屬「生存者」類別的公司，而「邊緣類」及出險類別主要只會遭母企減持。當中，碧桂園服務 （06098） 、旭輝永升 （01995） 、新城悅 （01755） 、合景悠活 （03913） 、寶龍商業 （09909） 、融創服務 （01516） 、世茂服務 （00873） 均料配股動機大，而雅生活 （03319） 、恒大物業 （06666） 、金科服務 （09666） 則遭母企減持機會較大。
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編輯：姚卓然