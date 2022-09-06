  • 31°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房銷售】雅居樂上月銷售跌41%　一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

股市 18:01 2022/09/06

分享：

分享：

一文看清內房8月銷售數據

內房債務危機發酵持續一年，隨著內地多地傳出爛尾樓風波，以及償債高峰到臨，市場繼續關注內房企業的資金回籠問題。中指研究院公布8月份內地房地產數據預測，預計今年首8個月內地百強房企銷售額均值達477.6億元，按年下跌46.2%，當中銷售額超千億的房企僅得10家，較去年同期減少14家，銷售超百億的房企有96家，較去年同期減少48家。

本文將綜合各大內房8月的銷售數據，以供讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫7月內房銷售，看【下一頁】

  8月銷售額 首8月銷售額
億元人民幣 變幅 億元人民幣 變幅
萬科 （02202） 309.7 -16.4% 2799.4 -36.8%
碧桂園 （02007） 288.7 -36.1% / /
中海外 （00688） 225.1 -10.1% 1784.8 -30.0%
旭輝控股 （00884） 150.6 -24.8% 943.0 -46.7%
融創中國 （01918） 107.5 -76.1% 1021.1 -67.6%
金地商置 （00535） 58.7 +21.6% 361.6 -32.9%
雅居樂 （03383） 50.5 -40.8% 495.0 -46.2%
保利置業 （00119） 47.0 +24.8% 238.0 -34.6%
中海外宏洋 （00081） 26.8 -40.1% 260.8 -49.9%
時代中國 （01233） 23.0 -66.0% 325.2 -45.8%
合生創展 （00754） 20.9 208.9 -20.1%
建業地產 （00832） 17.4 -67.0% 250.5 -50.8%
大唐集團 （02117 12.3 -76.5% 145.3 -57.4%
景瑞控股 （01862） 4.6 -64.1% 53.9 -76.1%
大發地產 （06111） 3 43.7 -86%
力高集團 （01622） 178.97 -39%

雅居樂 （03383） 今年8月份預售金額50.5億元，按年跌40.8%；建築面積41.5萬平方米，按年跌28.2%；平均銷售價格為每平方米約12,168元，按年倒退17.5%。首8個月累計銷售495億元，按年跌46.2%；建築面積389.2萬平方米，按年跌34.5%；平均銷售價格為每平方米約12,720元，按年倒退17.8%。

旭輝控股 （00884） 今年8月份實現合同銷售金額150.6億元，按年跌24.8%；合同銷售面積101.23萬平方米，按年跌10.29%；平均銷售價格為每平方米約15,800元，按年跌15.96%。首8個月累計銷售943億元，按年跌46.73%；合同銷售面積629.94萬平方米，按年跌37.7%；平均銷售價格為每平方米約15,900元，按年倒退11.17%。

中海外宏洋 （00081） 今年8月份實現合約銷售金額225.07億元，按年跌10.1%；樓面面積94.45萬平方米，按年跌29.8%。首8個月累計實現合約銷售金額1784.77億元，按年跌30.0%；樓面面積約798.77萬平方米，按年下跌37.9%。

中海外宏洋 （00081） 今年8月份實現合約銷售金額26.75億元，按年跌40%；合約建築面積25.12萬平方米，按年跌43.8%。首8個月累計實現合約銷售金額260.83億元，按年跌49.9%；合約建築面積約247.68萬平方米，按年下跌38.6%。

建業地產 （00832） 今年8月份實現合同銷售金額17.35億元，按年跌67%；合同銷售面積26.56萬平方米，按年跌63.7%；平均銷售價格為每平方米約6,532元，按年跌9.1%。首8個月累計銷售178.93億元，按年跌53.7%；合同銷售面積250.5萬平方米，按年下跌50.8%；平均銷售價格為每平方米約7,143元，按年倒退5.9%。

時代中國 （01233） 今年8月份實現合同銷售金額22.98億元，按年跌66%；簽約建築面積16.5萬平方米，按年跌48.3%。首8個月累計實現合同銷售金額325.18億元，按年跌45.8%；簽約建築面積約198.8萬平方米，按年下跌34.6%。

融創中國 （01918） 今年8月份實現合同銷售金額107.5億元，按年跌76.1%；合同銷售面積80.6萬平方米，按年跌75%；平均銷售價格為每平方米約13,340元，按年跌4.6%。首8個月累計銷售1,346億元，按年跌67.6%；合同銷售面積1021.1萬平方米，按年下跌64.4%；平均銷售價格為每平方米約13,180元，按年倒退9%。

萬科 （02202） 今年8月份實現合同銷售面積202.6萬平方米，合同銷售金額309.7億元，按年跌16.4%；首8個月累計實現合同銷售面積1709.8萬平方米，合同銷售金額2799.4億元，按年下跌36.8%。

碧桂園 （02007） 8月單月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約288.7億元，按年跌36.1%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約346萬平方米。

合生創展 （00754） 首8個月總合約銷售金額為約208.88億元，按年下降約20.12%，其中，物業合約銷售約192.01億元，下降約22.16%，裝修合約銷 售約16.87億元，則上升約13.91%。8月物業合約銷售面積為約81.7萬平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米23,488元。

金地商置 （00535） 8月合約銷售總額約58.7億元，按年升21.6%，合約銷售總面積約26.6萬平方米，銷售均價為每平方米約22,000元。首8個月累計合約銷售總額約人民幣361.63億元，按年跌32.9%，累計銷售總面積約166.8萬平方米。

大發地產 （06111） 首8個月實現累計合同銷售金額約為43.71億元，按年跌86%，累計合同銷售面積為27萬平方米，平均銷售價格為每平方米約16,175元。

景瑞控股 （01862） 公布，8月份合約銷售額4.6億元，按年倒退64.1%；銷售面積25,026平方米，按年少57.3%；平均銷售價格為每平方米約18,381元，按年倒退15.9%。首8個月合約銷售額53.94億元，按年倒退76.1%；建築面積33.55萬平方米，按年倒退71.7%；平均銷售價格為每平方米約16,074元，按年倒退15.5%。

大唐集團 （02117） 公布，8月份合約銷售額12.3億元，按年倒退76.5%；銷售面積12.29萬平方米，按年少76.4%；平均銷售價格為每平方米約10,065元，按年增0.26%。首8個月合約銷售額145.3億元，按年倒退57.4%；建築面積146.6萬平方米，按年倒退56%；平均銷售價格為每平方米約9,911元，按年倒退3.2%。

力高集團 （01622） 公布，今年首8個月累計合約銷售為178.97億元，按年減少近39%；建築面積約210.07萬平方米。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【ET財智Talk】環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊　今晚8時見！

相關文章：【中國經濟】瑞銀汪濤：人民幣未來數月將跌穿7算惟美元已是強弩之末　個別內房違約仍會發生

【內銀股】中行：會通過調整還款計劃、發放併購貸款等　化解內房項目風險

記者：梁安琪

港股 人民幣 國企內房股 民企內房股

上一篇文章

【Fintech】金融科技初創Grantit：港消費者月花逾10小時追蹤卡數　推App讓用戶掌控信用卡交易

下一篇文章

【富途FUTU】富途與富蘭克林鄧普頓　合推風險為本標準投資組合
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】內房造好碧桂園升9%　ATM累市滙豐升2%力撐　恒指反覆跌22點（不斷更新）
【港股市況】內房造好碧桂園升9%　ATM累市滙豐升2%力撐　恒指反覆跌22點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升135點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升135點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平
【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平
【解碼｜本地銀行股】港銀營運環境未來12至18個月料改善　摩通睇好一隻銀行股
【解碼｜本地銀行股】港銀營運環境未來12至18個月料改善　摩通睇好一隻銀行股
【解構│環球貨幣戰】儲局9月縮表風暴幾時打到來？人行2月最早未雨綢繆　美滙破110關、英日歐滙價齊創數十年低
【解構│環球貨幣戰】儲局9月縮表風暴幾時打到來？人行2月最早未雨綢繆　美滙破110關、英日歐滙價齊創數十年低
【恒指夜期】夜期升65點　滙豐倫敦高港股1.5%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期升65點　滙豐倫敦高港股1.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款