【內房銷售】金地商置上月銷售升逾21%　一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清內房8月銷售數據

內房債務危機發酵持續一年，隨著內地多地傳出爛尾樓風波，以及償債高峰到臨，市場繼續關注內房企業的資金回籠問題。中指研究院公布8月份內地房地產數據預測，預計今年首8個月內地百強房企銷售額均值達477.6億元，按年下跌46.2%，當中銷售額超千億的房企僅得10家，較去年同期減少14家，銷售超百億的房企有96家，較去年同期減少48家。

本文將綜合各大內房8月的銷售數據，以供讀者參考。一下貨幣單位為人民幣。

8月銷售額 首8月銷售額 億元人民幣 變幅 億元人民幣 變幅 金地商置 （00535） 58.7 +21.6% 361.6 -32.9% 大唐集團 （02117） 12.3 -76.5% 145.3 -57.4% 景瑞控股 （01862） 4.6 -64.1% 53.9 -76.1% 大發地產 （06111） 3 ／ 43.7 -86%

金地商置 （00535） 8月合約銷售總額約58.7億元，按年升21.6%，合約銷售總面積約26.6萬平方米，銷售均價為每平方米約22,000元。首8個月累計合約銷售總額約人民幣361.63億元，按年跌32.9%，累計銷售總面積約166.8萬平方米。

大發地產 （06111） 首8個月實現累計合同銷售金額約為43.71億元，按年跌86%，累計合同銷售面積為27萬平方米，平均銷售價格為每平方米約16,175元。

景瑞控股 （01862） 公布，8月份合約銷售額4.6億元，按年倒退64.1%；銷售面積25,026平方米，按年少57.3%；平均銷售價格為每平方米約18,381元，按年倒退15.9%。首8個月合約銷售額53.94億元，按年倒退76.1%；建築面積33.55萬平方米，按年倒退71.7%；平均銷售價格為每平方米約16,074元，按年倒退15.5%。

大唐集團 （02117） 公布，8月份合約銷售額12.3億元，按年倒退76.5%；銷售面積12.29萬平方米，按年少76.4%；平均銷售價格為每平方米約10,065元，按年增0.26%。首8個月合約銷售額145.3億元，按年倒退57.4%；建築面積146.6萬平方米，按年倒退56%；平均銷售價格為每平方米約9,911元，按年倒退3.2%。

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記者：梁安琪