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【內房銷售】融創中國上月銷售跌76%　一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

股市 19:25 2022/09/05

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一文看清內房8月銷售數據

內房債務危機發酵持續一年，隨著內地多地傳出爛尾樓風波，以及償債高峰到臨，市場繼續關注內房企業的資金回籠問題。中指研究院公布8月份內地房地產數據預測，預計今年首8個月內地百強房企銷售額均值達477.6億元，按年下跌46.2%，當中銷售額超千億的房企僅得10家，較去年同期減少14家，銷售超百億的房企有96家，較去年同期減少48家。

本文將綜合各大內房8月的銷售數據，以供讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫7月內房銷售，看【下一頁】

  8月銷售額 首8月銷售額
億元人民幣 變幅 億元人民幣 變幅
萬科 （02202） 309.7 -16.4% 2799.4 -36.8%
碧桂園 （02007） 288.7 -36.1% / /
融創中國 （01918） 107.5 -76.1% 1021.1 -67.6%
金地商置 （00535） 58.7 +21.6% 361.6 -32.9%
合生創展 （00754） 20.9 208.9 -20.1%
大唐集團 （02117 12.3 -76.5% 145.3 -57.4%
景瑞控股 （01862） 4.6 -64.1% 53.9 -76.1%
大發地產 （06111） 3 43.7 -86%
力高集團 （01622） 178.97 -39%

融創中國 （01918） 今年8月份實現合同銷售金額107.5億元，按年跌76.1%；合同銷售面積80.6萬平方米，按年跌75%；平均銷售價格為每平方米約13,340元，按年跌4.6%。首8個月累計銷售1,346億元，按年跌67.6%；合同銷售面積1021.1萬平方米，按年下跌64.4%；平均銷售價格為每平方米約13,180元，按年倒退9%。

萬科 （02202） 今年8月份實現合同銷售面積202.6萬平方米，合同銷售金額309.7億元，按年跌16.4%；首8個月累計實現合同銷售面積1709.8萬平方米，合同銷售金額2799.4億元，按年下跌36.8%。

碧桂園 （02007） 8月單月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約288.7億元，按年跌36.1%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約346萬平方米。

合生創展 （00754） 首8個月總合約銷售金額為約208.88億元，按年下降約20.12%，其中，物業合約銷售約192.01億元，下降約22.16%，裝修合約銷 售約16.87億元，則上升約13.91%。8月物業合約銷售面積為約81.7萬平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米23,488元。

金地商置 （00535） 8月合約銷售總額約58.7億元，按年升21.6%，合約銷售總面積約26.6萬平方米，銷售均價為每平方米約22,000元。首8個月累計合約銷售總額約人民幣361.63億元，按年跌32.9%，累計銷售總面積約166.8萬平方米。

大發地產 （06111） 首8個月實現累計合同銷售金額約為43.71億元，按年跌86%，累計合同銷售面積為27萬平方米，平均銷售價格為每平方米約16,175元。

景瑞控股 （01862） 公布，8月份合約銷售額4.6億元，按年倒退64.1%；銷售面積25,026平方米，按年少57.3%；平均銷售價格為每平方米約18,381元，按年倒退15.9%。首8個月合約銷售額53.94億元，按年倒退76.1%；建築面積33.55萬平方米，按年倒退71.7%；平均銷售價格為每平方米約16,074元，按年倒退15.5%。

大唐集團 （02117） 公布，8月份合約銷售額12.3億元，按年倒退76.5%；銷售面積12.29萬平方米，按年少76.4%；平均銷售價格為每平方米約10,065元，按年增0.26%。首8個月合約銷售額145.3億元，按年倒退57.4%；建築面積146.6萬平方米，按年倒退56%；平均銷售價格為每平方米約9,911元，按年倒退3.2%。

力高集團 （01622） 公布，今年首8個月累計合約銷售為178.97億元，按年減少近39%；建築面積約210.07萬平方米。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：梁安琪

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