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【內房銷售】潤地上月銷售增10%　一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

股市 17:29 2022/09/27

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一文看清內房8月銷售數據

內房債務危機發酵持續一年，隨著內地多地傳出爛尾樓風波，以及償債高峰到臨，市場繼續關注內房企業的資金回籠問題。中指研究院公布8月份內地房地產數據預測，預計今年首8個月內地百強房企銷售額均值達477.6億元，按年下跌46.2%，當中銷售額超千億的房企僅得10家，較去年同期減少14家，銷售超百億的房企有96家，較去年同期減少48家。

本文將綜合各大內房8月的銷售數據，以供讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫7月內房銷售，看【下一頁】

  8月銷售額 首8月銷售額
億元人民幣 變幅 億元人民幣 變幅
萬科 （02202） 309.7 -16.4% 2799.4 -36.8%
碧桂園 （02007） 288.7 -36.1% / /
中海外 （00688） 225.1 -10.1% 1784.8 -30.0%
華潤置地 （01109） 222.7 +10.1% 1713.6 -17.6%
龍湖 （00960） 223 +11.0% 1263.4 -30.5%
綠城中國 （03900） 198 -31% 1267 -27.4%
中國金茂 （00817） 165.2 +15.1% 969.1 -40.2%
旭輝控股 （00884） 150.6 -24.8% 943.0 -46.7%
融創中國 （01918） 107.5 -76.1% 1021.1 -67.6%
遠洋集團 （03377） 90.6 -13.3% 610.6 -16.6%
世茂集團 （00813） 62.0 -74.2% 567.9 -71.5%
美的置業 （03990） 60.0 / 535.1 -47.1%
金地商置 （00535） 58.7 +21.6% 361.6 -32.9%
雅居樂 （03383） 50.5 -40.8% 495.0 -46.2%
保利置業 （00119） 47.0 +24.8% 238.0 -34.6%
合景泰富 （01813） 38.6 -46.3% 348.5 /
金輝控股 （09993） 36.3 -41.7% 320.5 -54.4%
中駿集團 （01966） 35.2 -56.3% 411.5 -45.2%
德信中國 （02019） 29.2 -49.7% 251.1 -52.8%
融信中國 （03301） 26.5 -75.9% 489.6 -55.4%
中海外宏洋 （00081） 26.8 -40.1% 260.8 -49.9%
富力地產 （02777） 24.7 -73.6% 308.6 -62.7%
時代中國 （01233） 23.0 -66.0% 325.2 -45.8%
合生創展 （00754） 20.9 208.9 -20.1%
祥生控股 （02599） 19.4 -65.8% 195.8 -67.8%
建業地產 （00832） 17.4 -67.0% 250.5 -50.8%
正榮地產 （06158） 17.1 -85.1% 250.8 -76.3%
中國奧園 （03883） 12.4 -88.0% 172.5 -80.3%
大唐集團 （02117 12.3 -76.5% 145.3 -57.4%
綠地香港 （00337） 11.1 / 101.5 -57.9%
銀城國際 （01902） 11.0 -17.2% 87.7 -53.5%
港龍中國地產 （06968） 9.2 -67.1% 84.0 -63.5%
景瑞控股 （01862） 4.6 -64.1% 53.9 -76.1%
上坤地產 （06900） 4.3 / 67.5 -66.5%
大發地產 （06111） 3 43.7 -86.0%
億達中國 （03639） 1.7 -45.4% 13.5 -55.6%
力高集團 （01622） 178.97 -39.0%

華潤置地 （01109 8月總合同銷售金額約222.7億元，總合同銷售建築面積約110.4萬平方米，分別按年增加10.1%及3.9%。同期，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約140.3億元及75.3萬平方米，分別按年少3.5%及减少4.9%。今年累計合同銷售金額約1,713.6億元，總合同銷售建築面積約798萬平方米，分别按年减少17.6%及 33.5%。

金輝控股 （09993） 8月合約銷售金額36.3億元，按年倒退41.7%；銷售面積22.6萬平方米，按年倒退50.1%。首8個月合約銷售金額320.5億元人民幣，按年跌54.4%，銷售面積214.4萬平方米，按年跌49.1%；平均合約售價約為每平方米14,900元，按年倒退10.8%。

合景泰富 （01813） 公布，8月份預售額38.61億元，按年倒退41.4%；預售面積19萬平方米，按年少50.4%。這意味首8個月預售額348.5億元；建築面積176.1萬平方米。

世茂集團 （00813） 8月合約銷售金額62億元，按年倒退74.2%；銷售面積38.59萬平方米，按年倒退71.62%；平均合約售價約為每平方米16,070元，按年倒退9.09%。首8個月合約銷售金額567.9億元人民幣，按年跌71.45%，銷售面積351.64萬平方米，按年跌68.62%；平均合約售價約為每平方米16,150元，按年倒退9.01%。

遠洋集團 （03377） 8月協議銷售額為約90.6億元人民幣，按年跌13.3%；協議銷售樓面面積為約585,300平方米，按年跌1.3%；協議銷售均價為每平方米約15,500元人民幣，按年跌11.93%。公司首8個月累計協議銷售額約人民幣610.6億元，按年跌16.6%；累計協議銷售樓面面積為約369.49萬平方米，按年少7.1%；累計協議銷售均價為每平方米約16,500元人民幣，按年少10.3%。

億達中國 （03639） 8月合約銷售金額1.72億元，按年倒退45.4%；銷售面積19,337平方米，按年倒退21.94%；平均合約售價約為每平方米8,900元，按年少30.06%。首8個月合約銷售金額13.49億元人民幣，按年跌55.58%，銷售面積117,725平方米，按年跌51.98%；平均合約售價約為每平方米11,459元，按年倒退13.86%。

龍湖 （00960） 8月單月實現總合同銷售金額223億元人民幣，按年升11%，合同銷售面積128.5萬平方米；權益的合同銷售金額145億元人民幣，權益的合同銷售面積85.6萬平方米。首八個月累計實現總合同銷售金額1,263.4億元人民幣，按年跌30.5%，合同銷售面積765.9萬平方米。

銀城國際 （01902） 8月總合約銷售額約為11.04億元，按年跌17.2%，合約建築面積約為56,856平方米，按年增11.4%；平均合約售價約為每平方米19,419元，按年跌25.66%。首8個月總合約銷售額約為87.66億元，按年跌53.52%，總合約建築面積約為46.17萬平方米，按年跌49.9%；平均合約售價約為每平方米18,989元，按年跌7.3%。

港龍中國地產 （06968） 8月合約銷售金額約9.2億元，按年跌67.1%；首8個月累計合約銷售金額約84億元，按年跌63.5%。

中國奧園 （03883） 8月合同銷售金額約12.4億元，按年跌88%；首8個月累計合同銷售金額約172.5億元，按年跌80.3%。

綠地香港 （00337） 首8個月合約銷售約為101.5億元，已售合約總建築面積則約為101萬平方米。

美的置業 （03990） 首8個月合同銷售金額約535.1億元，按年跌47.1%，而相應的已售建築面積約421萬平方米。

富力地產 （02777） 8月總銷售收入共約24.7億元，按月升約30%，但按年跌73.6%，銷售面積達約15萬平方米，按月升約3%。首8個月總銷售收入約308.6億元，按年跌62.7%，銷售面積達約233萬平方米。

上坤地產 （06900） 首8個月累計合約銷售金額約為67.5億元，按年跌66.5%，合約銷售面積約55.1萬平方米，合約平均銷售價每平方米約12,266元。

祥生控股 （02599） 今年8月份實現合同銷售金額19.38億元，按年跌65.8%；合同銷售面積14.02萬平方米，按年跌62.1%；平均銷售價格為每平方米約13,829元，按年跌10.2%。首8個月累計銷售195.8億元，按年跌67.8%；合同銷售面積143.46萬平方米，按年跌68.5%；平均銷售價格為每平方米約13,648元，按年增1.85%。

中駿集團 （01966） 8月合約銷售金額約為35.19億元，按年跌56.3%；合約銷售建築面積約為31.1萬平方米，按年跌49%；合約平均售價約為每平方米11,300元，按年跌13.8%。首8個月合約銷售金額約為411.49億元，按年跌45.2%；合約銷售建築面積約為326.3萬平方米，按年跌33%；合約平均售價約為每平方米12,611元，按年跌17.8%。

正榮地產 （06158） 8月合約銷售金額約為17.13億元，按年跌85.1%，合約銷售建築面積約為10.2萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,800元。首8個月合約銷售金額約為250.84億元，按年跌76.3%，合約銷售建築面積約為153.6萬平方米及合約平均售價約為每平方米16,300元。

融信中國 （03301） 8月總合約銷售額約為26.5億元，按年跌75.9%，集團合約建築面積約為15.6萬平方米，集團平均合約售價約為每平方米16,983元。首8個月集團總合約銷售額約為489.6億元，按年跌55.4%，集團總合約建築面積約為211.2萬平方米，集團平均合約售價約為每平方米23,179元。

中國金茂 （00817） 8月簽約銷售金額165.2億元，按年升15.1%，簽約銷售建築面積約74.5萬平方米。首8個月集團累計取得簽約銷售金額共計969.1億元，按年跌40.2%，累計簽約銷售建築面積約501.6萬平方米。此外，到8月31日底，集團已錄得已認購（未簽約）物業銷售金額共計4，8.6億元。

德信中國 （02019） 8月實現合約銷售金額約29.2億元，按年跌49.7%，合約銷售面積約17.2萬平方米。首8個月累計合約銷售金額約251.1億元，按年跌52.8%，累計合約銷售面積約138萬平方米。

綠城中國 （03900） 指，8月綠城集團自投項目銷售金額198億元，按年跌31%，首8個月合同銷售金額1267億元，按年跌27.4%，其中歸屬於綠城集團的權益金額為702億元。月內，以綠城品牌銷售的代建管理項目合同銷售金額82億元，首8個月累計金額為431億元。

雅居樂 （03383） 今年8月份預售金額50.5億元，按年跌40.8%；建築面積41.5萬平方米，按年跌28.2%；平均銷售價格為每平方米約12,168元，按年倒退17.5%。首8個月累計銷售495億元，按年跌46.2%；建築面積389.2萬平方米，按年跌34.5%；平均銷售價格為每平方米約12,720元，按年倒退17.8%。

旭輝控股 （00884） 今年8月份實現合同銷售金額150.6億元，按年跌24.8%；合同銷售面積101.23萬平方米，按年跌10.29%；平均銷售價格為每平方米約15,800元，按年跌15.96%。首8個月累計銷售943億元，按年跌46.73%；合同銷售面積629.94萬平方米，按年跌37.7%；平均銷售價格為每平方米約15,900元，按年倒退11.17%。

中海外宏洋 （00081） 今年8月份實現合約銷售金額225.07億元，按年跌10.1%；樓面面積94.45萬平方米，按年跌29.8%。首8個月累計實現合約銷售金額1784.77億元，按年跌30.0%；樓面面積約798.77萬平方米，按年下跌37.9%。

中海外宏洋 （00081） 今年8月份實現合約銷售金額26.75億元，按年跌40%；合約建築面積25.12萬平方米，按年跌43.8%。首8個月累計實現合約銷售金額260.83億元，按年跌49.9%；合約建築面積約247.68萬平方米，按年下跌38.6%。

建業地產 （00832） 今年8月份實現合同銷售金額17.35億元，按年跌67%；合同銷售面積26.56萬平方米，按年跌63.7%；平均銷售價格為每平方米約6,532元，按年跌9.1%。首8個月累計銷售178.93億元，按年跌53.7%；合同銷售面積250.5萬平方米，按年下跌50.8%；平均銷售價格為每平方米約7,143元，按年倒退5.9%。

時代中國 （01233） 今年8月份實現合同銷售金額22.98億元，按年跌66%；簽約建築面積16.5萬平方米，按年跌48.3%。首8個月累計實現合同銷售金額325.18億元，按年跌45.8%；簽約建築面積約198.8萬平方米，按年下跌34.6%。

融創中國 （01918） 今年8月份實現合同銷售金額107.5億元，按年跌76.1%；合同銷售面積80.6萬平方米，按年跌75%；平均銷售價格為每平方米約13,340元，按年跌4.6%。首8個月累計銷售1,346億元，按年跌67.6%；合同銷售面積1021.1萬平方米，按年下跌64.4%；平均銷售價格為每平方米約13,180元，按年倒退9%。

萬科 （02202） 今年8月份實現合同銷售面積202.6萬平方米，合同銷售金額309.7億元，按年跌16.4%；首8個月累計實現合同銷售面積1709.8萬平方米，合同銷售金額2799.4億元，按年下跌36.8%。

碧桂園 （02007） 8月單月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約288.7億元，按年跌36.1%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約346萬平方米。

合生創展 （00754） 首8個月總合約銷售金額為約208.88億元，按年下降約20.12%，其中，物業合約銷售約192.01億元，下降約22.16%，裝修合約銷 售約16.87億元，則上升約13.91%。8月物業合約銷售面積為約81.7萬平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米23,488元。

金地商置 （00535） 8月合約銷售總額約58.7億元，按年升21.6%，合約銷售總面積約26.6萬平方米，銷售均價為每平方米約22,000元。首8個月累計合約銷售總額約人民幣361.63億元，按年跌32.9%，累計銷售總面積約166.8萬平方米。

大發地產 （06111） 首8個月實現累計合同銷售金額約為43.71億元，按年跌86%，累計合同銷售面積為27萬平方米，平均銷售價格為每平方米約16,175元。

景瑞控股 （01862） 公布，8月份合約銷售額4.6億元，按年倒退64.1%；銷售面積25,026平方米，按年少57.3%；平均銷售價格為每平方米約18,381元，按年倒退15.9%。首8個月合約銷售額53.94億元，按年倒退76.1%；建築面積33.55萬平方米，按年倒退71.7%；平均銷售價格為每平方米約16,074元，按年倒退15.5%。

大唐集團 （02117） 公布，8月份合約銷售額12.3億元，按年倒退76.5%；銷售面積12.29萬平方米，按年少76.4%；平均銷售價格為每平方米約10,065元，按年增0.26%。首8個月合約銷售額145.3億元，按年倒退57.4%；建築面積146.6萬平方米，按年倒退56%；平均銷售價格為每平方米約9,911元，按年倒退3.2%。

力高集團 （01622） 公布，今年首8個月累計合約銷售為178.97億元，按年減少近39%；建築面積約210.07萬平方米。

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