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【國泰293】國泰航空再預告貨運旺季不及去年　歸咎環球通脹、中國防疫政策

股市 12:20 2022/09/01

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航運股9月開局受累運費指數而大跌，近兩年受惠於航空貨運的國泰航空 （00293） 最新向貨運客戶表示，今年貨運冬季旺季表現或不復去年勇。國泰航空解釋，除了供應鏈障礙，全球消費者需求受高通脹影響，以至內地防疫政府都令今年貨運表現或未如去年。

第四季屬航空貨運旺季，主要受惠於iPhone等電子消費品、聖誕消費旺季需求所帶動。

航運股向下、東方海外曾挫一成 波羅的海乾貨指數創逾2年低，可見【下一頁】

國泰航空於8月公布每月客貨運量數據時已預告，8月及以後貨運運力可以提升，但受限於只能運作有限的長途只載貨客機航班、深圳和香港跨境境貨車服務仍不穩定。因應全球經濟環境，國泰航空對下半年貨運旺季表現審慎樂觀，惟未能與去年出色。

國泰航空半日股價跌1.5%，暫報8.04元，為近兩周低位。

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編輯：麥德銘

 

港股 國泰航空（00293） 國泰航空

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