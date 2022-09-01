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特朗普傳對馬克龍性生活瞭如指掌 曾吹噓有專屬情報

環球社會熱點 12:05 2022/09/01

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美國前總統特朗普8月被聯邦調查局（FBI）突撃搜查其佛羅里達州的寓所，FBI於行動中帶走標記為「法國總統」的文件。外媒報道指，特朗普曾向身邊朋友吹噓，對馬克龍情報瞭如指掌，甚至連馬克龍的性生活都清楚。

加州料達攝氏44度 美西南部高溫或延續至下周 【下一頁】

美國雜誌《滾石》（Rolling Stone）引述消息人士指，特朗普（Donald Trump）聲稱有法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）私生活的專屬情報。

消息人士指特朗普曾誇口連馬克龍的性生活都了解，但因特朗普愛講八卦又經常口出狂言，很難辨別他說話孰真孰假。

消息人士強調，特朗普在提及馬克龍時，無提供任何細節或具體例子。

特朗普在任期間與馬克龍關係一般，其前發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）在書中大爆特朗普曾私下罵馬克龍為「懦夫」、2019年在白宮舉行的國際常駐聯合國大使聚會上，亦有人聽到特朗普嘲笑馬克龍「討厭鬼」（pain in the ass）。

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據悉，法國政府對馬克龍相關文件外洩感到不安，希望了解是否會構成國家安全漏洞。不過特朗普似乎更關心馬克龍的愛情和性生活，而非可能引起安全問題的情報細節。

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另外，美國司法部檢察官周二（8月30日）公布文件，列出特朗普涉嫌妨礙司法公正的證據。司法部首次公開指控特朗普助手6月誤導FBI，聲稱他在離開白宮前已歸還所有政府文件。

特朗普代表律師亦於FBI首次前往海湖莊園取回文件時，禁止政府人員打開或查看儲藏室內任何箱子，稱有證據表明特朗普等人採取措施阻撓當局調查，包括從儲藏室移走白宮機密文件。

責任編輯：郭麗明

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