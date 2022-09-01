  • 31°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所388】歐冠昇：支持開發生物科技ETF、結構性產品和衍生品　近4年香港醫療健康IPO佔全球近兩成

股市 11:53 2022/09/01

分享：

分享：

【港交所388】歐冠昇：支持開發生物科技ETF、結構性產品和衍生品　近4年香港醫療健康IPO佔全球近兩成

港交所 （00388） 集團行政總裁歐冠昇出席香港交易所生物科技峰會2022時表示，自2018年上市制度改革以來，已有近100家醫療健康公司在港上市，集資額近2600億元，令香港市場在全球醫療新股融資額的市場佔有率接近20%。歐冠昇表示，續支持開發生物科技股票相關的ETF產品、結構性產品和衍生品，豐富醫療健康產品生態圈。

歐冠昇表示，上市改革後香港醫療健康板塊變得更加多元化，在2017年，市值前十大醫療健康公司基本上都是傳統製藥企業，但目前市值前十大醫療健康公司有4家生物科技公司，還有兩家智慧醫療公司。

他表示，目前港交所正處理近40宗醫療行業上市申請，其中13家以按「18A章」申請的未有收入生物科技公司。

梁頴宇：優質生科企業「排隊上市」

歐冠昇續稱，會利用香港對於創科發展的支持政策吸引更多來自不同醫療子行業的上市公司來上市，並鼓勵分析師更廣泛地覆蓋醫療保健行業，尤其是增加中小型公司的研究。

港交所非執行董事、啓明創投主管合夥人梁頴宇則指，受市場波動影響，今年上半年生科相關的私人市場融資額有所下跌，但交易個案不跌反升，反映投資者對早期研發項目的熱情不減，相信當新股市道恢復後，會有不少優質生科企業「排隊上市」。

【ET財智Talk】環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊　今晚8時見！

相關文章：

【新股IPO】微醫傳將重新考慮來港上市最快明年上半年重啟 未來數月向港交所徵求上市意見

【可持續發展】港交所蘇盈盈：冀擴大綠色投資產品的種類　2020至2050年亞太區能源供應投資約37萬億美元

【互聯互通】港交所歐冠昇：中國在岸資本市場規模料由30萬億美元增至100萬億美元

編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 生物科技 香港 IPO

上一篇文章

【芯片大戰】美國禁止英偉達及AMD出口AI高端芯片至中國　英偉達：料損失4億美元

下一篇文章

【內險股】國壽前董事長王濱涉嚴重違紀違法遭雙開　股價微跌0.2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】就業遜預期仍憂猛加息 道指倒跌280點
【美股收市】就業遜預期仍憂猛加息 道指倒跌280點
【日本通關】岸田文雄：日本9月7日起入境人數上限升至5萬人　另重新開放非旅行團入境
【日本通關】岸田文雄：日本9月7日起入境人數上限升至5萬人　另重新開放非旅行團入境
【美國經濟數據】美國8月小非農ADP就業人數13.2萬　遠遜預期　芝加哥PMI勝預期（第二版）
【美國經濟數據】美國8月小非農ADP就業人數13.2萬　遠遜預期　芝加哥PMI勝預期（第二版）
【金融界動向】洪灝加盟GROW思睿對沖基金任駐港首席經濟學家　「終於由sell side轉去buy side」
【金融界動向】洪灝加盟GROW思睿對沖基金任駐港首席經濟學家　「終於由sell side轉去buy side」
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌83點　阿里美股低港0.7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌83點　阿里美股低港0.7%（不斷更新）
【金融界動向】據報瑞銀擬辭退數名中國債券發行的香港團隊員工　包括團隊董事及分析師
【金融界動向】據報瑞銀擬辭退數名中國債券發行的香港團隊員工　包括團隊董事及分析師
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款