▲ 【港交所388】歐冠昇：支持開發生物科技ETF、結構性產品和衍生品 近4年香港醫療健康IPO佔全球近兩成

港交所 （00388） 集團行政總裁歐冠昇出席香港交易所生物科技峰會2022時表示，自2018年上市制度改革以來，已有近100家醫療健康公司在港上市，集資額近2600億元，令香港市場在全球醫療新股融資額的市場佔有率接近20%。歐冠昇表示，續支持開發生物科技股票相關的ETF產品、結構性產品和衍生品，豐富醫療健康產品生態圈。

歐冠昇表示，上市改革後香港醫療健康板塊變得更加多元化，在2017年，市值前十大醫療健康公司基本上都是傳統製藥企業，但目前市值前十大醫療健康公司有4家生物科技公司，還有兩家智慧醫療公司。

他表示，目前港交所正處理近40宗醫療行業上市申請，其中13家以按「18A章」申請的未有收入生物科技公司。

梁頴宇：優質生科企業「排隊上市」

歐冠昇續稱，會利用香港對於創科發展的支持政策吸引更多來自不同醫療子行業的上市公司來上市，並鼓勵分析師更廣泛地覆蓋醫療保健行業，尤其是增加中小型公司的研究。

港交所非執行董事、啓明創投主管合夥人梁頴宇則指，受市場波動影響，今年上半年生科相關的私人市場融資額有所下跌，但交易個案不跌反升，反映投資者對早期研發項目的熱情不減，相信當新股市道恢復後，會有不少優質生科企業「排隊上市」。

【ET財智Talk】環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊 今晚8時見！

相關文章：

【新股IPO】微醫傳將重新考慮來港上市最快明年上半年重啟 未來數月向港交所徵求上市意見

【可持續發展】港交所蘇盈盈：冀擴大綠色投資產品的種類 2020至2050年亞太區能源供應投資約37萬億美元

【互聯互通】港交所歐冠昇：中國在岸資本市場規模料由30萬億美元增至100萬億美元

編輯：麥德銘