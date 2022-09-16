【市場策略】善用IP聯乘策略　茶飲店一小時平均售出過千杯飲品（有片）

▲ 1011 SIPTEA聯合創辦人司徒慧瑜表示，品牌初期以期間限定店開始，以取得市場數據，如發現客層、消費力適合，可能會長駐。（湯致遠攝）

本港茶飲市場競爭激烈，商家要各出奇謀搶生意，如推出買一送一、特色飲品等方法。有品牌就以IP（知識產權）聯乘方式打入本地市場，定期與不同卡通人物或動漫合作，推出飲品及周邊產品。

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茶飲店1011 SIPTEA聯合創辦人司徒慧瑜來自時裝業，經常接觸不同IP品牌聯乘。之後她與多名夥伴將IP聯乘的想法延伸至餐飲業，先在台灣開設首間以卡通人物Miffy為主角的主題餐廳。之後在香港開設茶飲店1011 SIPTEA。品牌首次來港是以期間限定店（Pop up store）形式出現，與LINE FRIENDS合作推出一日限定店，在一小時售出1,300杯飲品。

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因應IP種類推出不同策略

1011 SIPTEA合作的IP類別較闊，由大眾熟悉的卡通人物到動漫，也是品牌的合作對象，而兩者的合作時間、銷售策略及周邊產品也因應市場趨勢而有所不同。司徒慧瑜稱，IP支持者的行為會決定品牌的銷售策略，與一些知名IP合作，產品銷售較為穩定及持續較長時間，而這類IP在推廣及舉行時間，可以維持約一個月，甚至是一個半月；例如史努比是合作時間較長的IP，舉行6個月聯乘合作。至於在周邊產品方面，就推出一些與生活用品有關的產品，如碗、杯、攬枕等。

至於動漫IP，其客群以年輕人、男士較多，客層較為集中。司徒慧瑜指，經媒體宣傳後，顧客就會到店舖排隊購買產品，通常首星期會是購買高峰期，銷量急增；但在兩星期後，沒有新產品出現，銷量會即時下跌。

她續指，這類動漫IP會鎖定首兩個星期，所以產品一定要最豐富。在產品分類，會推出鴨嘴帽、手機支架、鍵盤滑鼠、閃卡為主；也會為動漫IP推出盲盒、抽獎類的產品，如曾為《鬼滅之刃》推出6款盲盒式玻璃杯，以抽獎形式出現，讓顧客產生緊張感。

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記者：廖淑瑩