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【內險股】國壽前董事長王濱涉嚴重違紀違法遭雙開　股價微跌0.2%

股市 11:40 2022/09/01

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【內險股】國壽前董事長王濱涉嚴重違紀違法遭雙開

國壽 （02628） 原黨委書記、董事長王濱嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。此前年初他因涉嫌嚴重違紀違法而離任，並接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

國壽現微跌0.2%，報11.24元。中國太平 （00966） 升0.1%，報8.05元。

國壽原董事長王濱被捕傳涉本港殼股交易及洗黑錢、可看【下一頁

據中央紀委國家監委網站公布，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對國壽原黨委書記、董事長王濱嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。 經查，王濱喪失理想信念，背棄初心使命，政治意識淡漠，拒不落實黨中央關於防範化解金融風險重大決策部署，既製造、放大金融風險，又大搞金融腐敗，長期棄守全面從嚴治黨主體責任，大搞任人唯親唯私唯利，嚴重污染所在單位政治生態，管黨治黨寬鬆軟，不願監督、抵觸監督，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排和宴請；不按規定報告個人有關事項；借用管理和服務對象巨額錢款，違規擁有非上市公司股份；干預和插手市場經濟活動；家風敗壞，長期極度縱容甚至幫助其親屬進行違紀違法活動；毫無敬畏，擅權妄為，甘於被「圍獵」甚至主動尋租，將公權力當作攫取巨額私利的工具，利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中紀委又指，王濱嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄等犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王濱開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

此前在今年2月，據內媒報導，王濱在任職太平集團及交通銀行時曾違紀，並涉及太平集團在港的投資平台太平金控的投資黑洞。報導指王濱長期涉及頻繁的本港殼股交易，並因而導致太平集團出現最少數十億元虧損。此外，他亦與華融集團前董事長賴小民有密切往來。而在王濱被捕後，其家中被搜出大量金條。另外，王濱又在2018年經黑龍江同鄉以百億元買入北角商廈作為太平集團香港新總部，疑涉及洗黑錢活動。

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編輯：姚卓然

 

中國人壽（02628） 港股 洗黑錢 中紀委 金融 政治

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