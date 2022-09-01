【玩具反斗城】香港玩具反斗城推全新門店概念　升級購物系統助父母買玩具

▲ 玩具反斗城亞洲（Toys"R"Us Asia）推出全新的門店概念，著眼於兒童發展的各個階段，旨在幫助父母和送禮者更輕鬆地挑選玩具。（玩具反斗城圖片）

玩具反斗城亞洲（Toys"R"Us Asia）推出全新的門店概念，著眼於兒童發展的各個階段，旨在幫助父母和送禮者更輕鬆地挑選玩具。香港將軍澳MCP Central的新店於近日開幕，就使用了其全新概念改良門店導航，並簡化產品選購程序。

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玩具反斗城發言人表示，該企參考了家長的意見，重新設計了香港最新門店的佈局和標牌，圍繞兒童發展的重要階段，展示如「角色扮演與造型」、「STEM與益智學習」、「嬰兒與學前發展」以及「創造力發展」，使家長更容易找到適合其孩子年齡和發展階段的產品，而產品亦對孩子有更大吸引力。

新店設置遊樂區

玩具反斗城香港公司總經理黃嘉歡表示：「玩具在提供娛樂的同時，也對兒童的成長起著至關重要的作用，它可以幫助孩子發展認知、運動、社會心理、情感和語言技能，同時還能驅動他們的想像力。我們聽取客戶意見，創造了這個嶄新的門店概念。」

黃表示，將軍澳店為親子家庭提供了更好的購物體驗，其佈局突破性別的限制，產品被分成不同的成長階段和技能發展。而店內產品全是根據類型而非品牌進行分類。新店還設置遊樂區，孩子可以觸摸和擺弄展示的玩具，大大提升他們的店內體驗。

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責任編輯：李智美