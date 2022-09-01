  • 31°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 12:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玩具反斗城】香港玩具反斗城推全新門店概念　升級購物系統助父母買玩具

商業 11:53 2022/09/01

分享：

分享：

玩具反斗城亞洲（Toys"R"Us Asia）推出全新的門店概念，著眼於兒童發展的各個階段，旨在幫助父母和送禮者更輕鬆地挑選玩具。（玩具反斗城圖片）

玩具反斗城亞洲（Toys"R"Us Asia）推出全新的門店概念，著眼於兒童發展的各個階段，旨在幫助父母和送禮者更輕鬆地挑選玩具。香港將軍澳MCP Central的新店於近日開幕，就使用了其全新概念改良門店導航，並簡化產品選購程序。

【紗廠重建】荃灣中央紗廠變數據中心　預租率達87%

玩具反斗城發言人表示，該企參考了家長的意見，重新設計了香港最新門店的佈局和標牌，圍繞兒童發展的重要階段，展示如「角色扮演與造型」、「STEM與益智學習」、「嬰兒與學前發展」以及「創造力發展」，使家長更容易找到適合其孩子年齡和發展階段的產品，而產品亦對孩子有更大吸引力。

新店設置遊樂區

玩具反斗城香港公司總經理黃嘉歡表示：「玩具在提供娛樂的同時，也對兒童的成長起著至關重要的作用，它可以幫助孩子發展認知、運動、社會心理、情感和語言技能，同時還能驅動他們的想像力。我們聽取客戶意見，創造了這個嶄新的門店概念。」

黃表示，將軍澳店為親子家庭提供了更好的購物體驗，其佈局突破性別的限制，產品被分成不同的成長階段和技能發展。而店內產品全是根據類型而非品牌進行分類。新店還設置遊樂區，孩子可以觸摸和擺弄展示的玩具，大大提升他們的店內體驗。

【旅遊檢測】日、韓相繼取消入境檢測要求　港旅行社：合理舉動不意外

【日本通關】日本放寬非旅行團入境　旅行社：簽證成吸引力關鍵

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【復活節2022】復活節主題玩具銷情旺　顧客購物比例增
2022/04/18
【復活節2022】復活節主題玩具銷情旺　顧客購物比例增
【人才需求】香港玩具業對人才需求量大　企業增聘社交媒體營銷員工
2022/07/22
【人才需求】香港玩具業對人才需求量大　企業增聘社交媒體營銷員工
【疫市營商】疫下大型展覽活動取消　玩具商新增商場展覽自救
2022/07/24
【疫市營商】疫下大型展覽活動取消　玩具商新增商場展覽自救
【零售】消費券帶動玩具遊戲銷售　商戶8月銷售按月升2成
2022/08/25
【零售】消費券帶動玩具遊戲銷售　商戶8月銷售按月升2成

你可能感興趣

【復活節2022】復活節主題玩具銷情旺　顧客購物比例增
19:04 2022/04/18
【復活節2022】復活節主題玩具銷情旺　顧客購物比例增
【人才需求】香港玩具業對人才需求量大　企業增聘社交媒體營銷員工
19:16 2022/07/22
【人才需求】香港玩具業對人才需求量大　企業增聘社交媒體營銷員工
【疫市營商】疫下大型展覽活動取消　玩具商新增商場展覽自救
16:13 2022/07/24
【疫市營商】疫下大型展覽活動取消　玩具商新增商場展覽自救
玩具 時裝服飾 STEM 概念 香港 品牌 將軍澳 亞洲

下一篇文章

【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【紗廠重建】荃灣中央紗廠變數據中心　預租率達87%
【紗廠重建】荃灣中央紗廠變數據中心　預租率達87%
【旅遊檢測】日、韓相繼取消入境檢測要求　港旅行社：合理舉動不意外
【旅遊檢測】日、韓相繼取消入境檢測要求　港旅行社：合理舉動不意外
【經濟復常】海港城1月至8月人流、車流升1成　全年引進100間新店
【經濟復常】海港城1月至8月人流、車流升1成　全年引進100間新店
【4天工作】港企PROTREK推「4天工作制」　鼓勵文職員工假日行山
【4天工作】港企PROTREK推「4天工作制」　鼓勵文職員工假日行山
【日本電器】Panasonic瞄準高價家電市場　擬亞洲推出日版產品
【日本電器】Panasonic瞄準高價家電市場　擬亞洲推出日版產品
【日本通關】日本放寬非旅行團入境　旅行社：簽證成吸引力關鍵
【日本通關】日本放寬非旅行團入境　旅行社：簽證成吸引力關鍵
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款