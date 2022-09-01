【北溪一號】俄再停向歐供氣三日 增冬季實施配給制可能

俄羅斯以北溪一號管道需要維修為由，周三（8月31日）起暫停向歐洲供應天然氣，此舉增加歐洲部分國家經濟冬季實施能源配給的可能。歐洲指摘俄羅斯將能源武器化，德國稱有能力應對為期三日的中斷。

Gazprom停法企天然氣供應 法批俄武器化能源 【下一頁】

俄羅斯天然氣公司（Gazprom）宣布，北溪一號管道會於8月31日9時至9月3日9時候暫停供應天然氣。德國能源監管機構負責人穆勒（Klaus Mueller）表示，德國有能力應對為期3日的中斷供應。他料俄羅斯將於周六（3日）恢復2成天然氣供應，但承認現實難以預測。

和上次北溪一號營運商宣布，7月時需進行為期10日的維修不同，是次維修由Gazprom 直接宣布，且僅提早未足2周時間。Gazprom 表示，是次需維護俄羅斯聖彼得堡西北部Portovaya、北溪一號起點內的管道唯一壓縮機，並指工程將和德國西門子（Siemens）專家共同進行。但西門子公司周三表示不會參與維修，但強調隨時可向 Gazprom提供建議。

法總理警告冬天或限電 呼籲企業節能 【下一頁】

俄羅斯中斷供應加劇歐洲能源危機及經濟衰退可能，8月天然氣批發價格已按年飆升4倍。歐洲大量消費者及企業大增，當地政府需耗資數十億減輕負擔。德國8月通脹率已飆升至50年來最高水平，民眾能源開支大增。

德國等國家正努力節能增加儲存，務求能應付冬季所需。不少國家憂慮俄羅斯或完全中斷供應，德國第二大銀行德國商業銀行（Commerzbank）分析師形容，德國天然氣存量仍在增加簡直是奇跡（miracle）。

德國目前天然氣儲備已達滿額的83.65%，接近當初訂立10月1日時達至85%的目標。惟德國政府警告，除非企業及民眾皆採取節能措施，否則11月1日時達至95%的目標將難以達成。

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責任編輯：李俊儀