▲ 【美股焦點】Meta謀FB、IG增加付費功能開源 美國社交平台陷樽頸

面對蘋果（美：AAPL）私隱權政策、廣告業務轉弱以至TikTok急冒起，Facebook、Snapchat和Twitter近數季收入令市場失望。Snap（美：SNAP）本周傳出裁員兩成節流之際，外電引述Meta內部通訊指，公司正尋求在Facebook、Instagram和WhatsApp建立「潛在付費功能」。

《The Verge》指出，Meta成立「新的變現體驗（New Monetization Experiences）」小組，由Meta前研究主管Pratiti Raychoudhury所領導，形容是Meta在其主要社交應用程式中構建付費功能的「第一次認真嘗試」。

Meta：5年內付費功能將有明顯貢獻

報道引述Meta商業化變現副總裁John Hegeman的訪問，Hegeman強調，集團仍繼續發展廣告業務，沒有計劃容許用戶關閉程式內的廣告，但見到有機會建立全新的產品、功能或體驗，讓用戶願意付費使用，他未有具體描述所指的是甚麼功能。

Meta絕大部分收入來自廣告業務，Hegeman表示，付費功能在短期內不會成為公司主要收入來源，但在未來5年的時間範圍內，付費功能有機會明年改變現狀。

目前Meta旗下社交平台已有小部分付費功能，包括Facebook群組管理員可以對獨家內容收費，並且可以購買虛擬「明星」發送給創作者。 WhatsApp 向某些企業收取向其客戶發送消息的費用，而Instagram最近宣布，創作者也可以開始對獨家內容收取訂閱費。不過，集團創辦人朱克伯格6月表示，直至2024年前，Meta不會在相關交易抽成。

相關文章：

【社交平台】Snap料將裁員20% 傳因受iOS新隱私政策影響 廣告收益大減

【META】Facebook和Instagram正式接入電子錢包 用戶可發布數字藏品NFT

【Meta】Meta旗下VR平台Horizon副總裁Vivek Sharma將離職 主要負責元宇宙相關開發

【META業績】Meta首錄收入下跌、本季指引遜預期盤前跌5% 朱克伯格預告更改fb、IG貼文推送方式