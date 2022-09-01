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【美股焦點】Meta謀FB、IG增加付費功能開源　美國社交平台陷樽頸

股市 11:22 2022/09/01

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【美股焦點】Meta謀FB、IG增加付費功能開源　美國社交平台陷樽頸

面對蘋果（美：AAPL）私隱權政策、廣告業務轉弱以至TikTok急冒起，Facebook、Snapchat和Twitter近數季收入令市場失望。Snap（美：SNAP）本周傳出裁員兩成節流之際，外電引述Meta內部通訊指，公司正尋求在Facebook、Instagram和WhatsApp建立「潛在付費功能」。

《The Verge》指出，Meta成立「新的變現體驗（New Monetization Experiences）」小組，由Meta前研究主管Pratiti Raychoudhury所領導，形容是Meta在其主要社交應用程式中構建付費功能的「第一次認真嘗試」。

Meta：5年內付費功能將有明顯貢獻

報道引述Meta商業化變現副總裁John Hegeman的訪問，Hegeman強調，集團仍繼續發展廣告業務，沒有計劃容許用戶關閉程式內的廣告，但見到有機會建立全新的產品、功能或體驗，讓用戶願意付費使用，他未有具體描述所指的是甚麼功能。

Meta絕大部分收入來自廣告業務，Hegeman表示，付費功能在短期內不會成為公司主要收入來源，但在未來5年的時間範圍內，付費功能有機會明年改變現狀。

目前Meta旗下社交平台已有小部分付費功能，包括Facebook群組管理員可以對獨家內容收費，並且可以購買虛擬「明星」發送給創作者。 WhatsApp 向某些企業收取向其客戶發送消息的費用，而Instagram最近宣布，創作者也可以開始對獨家內容收取訂閱費。不過，集團創辦人朱克伯格6月表示，直至2024年前，Meta不會在相關交易抽成。

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美股 Facebook（美：FB） Meta 朱克伯格 Facebook WhatsApp Instagram

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