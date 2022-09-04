【管理心得】家具品牌倡開明文化　多渠道策略拓客源

▲ 歐化國際執行董事兼董事總經理陳傳賢稱，過去受航運、生產流程等因素影響，貨品未能及時到達，但品牌現貨充足，讓客人選購時減少不確定因素。（林宇翔攝）

家具行業競爭激烈，留人才也是一大挑戰。歐化國際執行董事兼董事總經理陳傳賢表示，公司主張開明文化，管理層願意聆聽同事的聲音，同時亦期望員工能夠主動提出意見。

【數碼轉型】屈臣氏集團提早部署O+O 疫境下轉危為機

對於新世代員工，需要為他們提供發揮的機會，例如在店舖或陳列室可以有不同方法發展產品，而員工會主動提出意見；倘其想法可行且能突顯產品的特點，公司也會採納建議。除了廣納員工建議，管理層會定時與同事在陳列室開會，直接聆聽員工在工作上的問題，達到信息交流效果。陳傳賢提到，公司推行讚揚文化，同事之間可進行讚賞，每星期會選出值得讚揚的員工，其事件也會與全公司分享，達到彼此欣賞的目標。

【零售】工展會購物節中秋舉辦 攤位擴三成增免費交通

科技融入銷售 推多功能家具

疫情令市民留在家中的時間增加，加上不少企業實行在家工作，令消費者對家具的需求有所改變。陳傳賢表示，以上兩個因素令客人對家具的要求、擺設、功能性增加，而品牌也因應市場變化，提供不同產品，例如一些主打多功能及可收納的家具。至於近年「納米樓」盛行，亦有相應策略，以不同品牌應對各類客戶的需要。他又稱，近年落成的樓宇面積相對較小，顧客購買需求也有不同，例如對升降茶几、單人座椅有需求；該公司旗下的at.home品牌，以輕巧家具及潮流家品為主，簡約風格以切合年輕家庭的品味。

【零售業】7月零售業銷貨額283億元 按年同月微升4.1%

記者：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：