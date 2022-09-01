【券商點睇】招證考慮海底撈或復甦 頤海最差時期幾時過去？

招證國際報告指出，頤海國際（01579）上半年收入26.88億元（人民幣，下同），按年增長2.2%，符合預測，但盈利差過預期，純利2.63億元，下降24.6%。其中，第三方銷售增長18.8%，而對海底撈（06862）的銷售下降26.2%，主要因疫情的限制。期內，上半年整體均價增長8.5%，好於該行預期。



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上半年頤海毛利率為28.5%，下降4.3個百分點，較該行預期為低。該行認為，公司毛利率下降歸因於原材料成本上升及方便速食產品降價。盡管頤海不打算提價，基於包裝材料和運輸成本等部分成本在下半年將有所下降，預計毛利率在下半年回升。另一方面，海底撈稱在疫情封控措施放鬆後，其餐廳的經營業績環比顯著改善。由於頤海管理層認為向海底撈的銷售價格沒有太大的下調空間，該行預計下半年售價不會有任何變化。

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招證國際將2022至2024年的每股盈利預測分別下調8.8%、6.9%和7.1%，主要因上半年盈利低於預期。盡管如此，考慮到海底撈的復甦和原材料成本下降的趨勢，頤海的最壞時期應該已經過去，維持目標價23.1港元，評級為「中性」 。

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撰文：林衛