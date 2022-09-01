【券商點睇】新基建注入新動力 中鐵具龍頭優勢

國泰君安表示，中國中鐵（00390）積極開拓清潔能源、 新基建和重點項目，水利水電、機場工程等業務經營成果提升顯著，上半年完成新簽合同額超過2,000億元（人民幣，下同），水利水電業務完成新簽合同額742.2億元，按年增長819.7%。基於新基建投資持續受到國家政策支撐，公司作為行業龍頭充分發揮技術及資源優勢，公司整體競爭力有望得到提升，新基建也為日後發展注入新動力。

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中鐵近日發布業績，上半年收入5,605.87億元，按年增12.5%；歸屬於母公司股東的淨利潤151.26億元，上升15.5%。收入構成中，基礎設施建設是最大來源，該業務收入4,837.01億元，增長9.2%，毛利率為7.7%，增加0.35個百分點，主要因盈利水平較高的公路和市政業務收入佔比提升。

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該行認為，中鐵在手訂單充足，經營效益增長亦穩健。上半年新簽合同額1.21萬億元，按年增長17.2%。其中，境內業務增長14.1%，境外業務增長90.7%。雖然第二季疫情的反覆及高溫天氣對施工造成了不利的影響，預計下半年項目落地速度將進一步提升。國泰君安相信，未來公司表現將持續向好，建議逢低買入。



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撰文：林衛