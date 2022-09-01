【電動車】理想8月交付量跌逾5成至4571輛　一文看清8月中資電動車交付量（不斷更新）

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聯儲局放鷹美元反撲 人行疑似提振中間價
內地新能源汽車企業陸續公布8月份交付量表現，當中上月交付量更勝「蔚小理」的哪吒汽車公布，8月交付量達1.6萬輛，按月增14%、按年增1.4倍。另外，吉利汽車 （00175） 旗下電動車品牌極氪公布，8月交付量創單月新高。按以往慣例，蔚來、小鵬汽車、理想汽車都會在收市後公布8月交付表現。
本文將綜合內地各大新能源車企的8月數據，以便讀者參考。
|車廠
|8月交付量（按年變化）
|首8個月交付量（按年變化）
|理想汽車
|4571輛（-51.5%）
|75396輛（+56.5%）
|哪吒汽車
|16,017輛（+142%）
|93,185輛（+176%）
|極氪（吉利旗下）
|7,166輛
|31,198輛
理想汽車 （02015） 宣布，8月份合共交付新車4571輛，對比去年同期交付的9433輛，按年跌51.5%。首8個月累計交付75396輛，對年去年首8個月交付量48176輛，增56.5%。自交付以來，理想汽車累計交付量達199484輛。
吉利 （00175） 旗下的電動車企極氪宣佈，今年8月份極氪001合共交付7,166輛，較上月增長42.7%，交付量為單月新高。今年首8個月，極氪累計交付31,198輛。
從去年底首次交付至今，極氪累計交付37,205輛汽車。公司補充，8月極氪001大定（5000元不可退定金）訂單量繼續破萬，再創新高。極氪001平均大定訂單金額超過33.6萬元人民幣。
哪吒汽車公布，今年8月份合共交付16,017輛汽車，按年增長142%，較上月增長14.1%。今年首8個月合共交付93,185輛，按年增長176%。
廣汽 （02338） 旗下的新能源車企廣汽埃安公布，上月銷量錄得27,021輛，再創新高，按年增長133%。今年首8個月累計銷量達152305輛，按年增長134%。
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記者：梁安琪