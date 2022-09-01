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【電動車】吉利旗下極氪8月交付7166輛　一文看清8月中資電動車交付量（不斷更新）

股市 11:35 2022/09/01

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一文看清中國電動車企8月數據

內地新能源汽車企業陸續公布8月份交付量表現，當中上月交付量更勝「蔚小理」的哪吒汽車公布，8月交付量達1.6萬輛，按月增14%、按年增1.4倍。另外，吉利汽車 （00175） 旗下電動車品牌極氪公布，8月交付量創單月新高。按以往慣例，蔚來、小鵬汽車、理想汽車都會在收市後公布8月交付表現。

本文將綜合內地各大新能源車企的8月數據，以便讀者參考。

車廠 8月交付量（按年變化） 首8個月交付量（按年變化）
哪吒汽車  16,017輛（+142%） 93,185輛（+176%）
極氪（吉利旗下） 7,166輛 31,198輛

極氪：8月交付7166輛

吉利 （00175） 旗下的電動車企極氪宣佈，今年8月份極氪001合共交付7,166輛，較上月增長42.7%，交付量為單月新高。今年首8個月，極氪累計交付31,198輛。

從去年底首次交付至今，極氪累計交付37,205輛汽車。公司補充，8月極氪001大定（5000元不可退定金）訂單量繼續破萬，再創新高。極氪001平均大定訂單金額超過33.6萬元人民幣。

哪吒汽車：8月交付1.6萬輛

哪吒汽車公布，今年8月份合共交付16,017輛汽車，按年增長142%，較上月增長14.1%。今年首8個月合共交付93,185輛，按年增長176%。

廣汽埃安：8月銷量再創新高達2.7萬輛

廣汽 （02338） 旗下的新能源車企廣汽埃安公布，上月銷量錄得27,021輛，再創新高，按年增長133%。今年首8個月累計銷量達152305輛，按年增長134%。

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