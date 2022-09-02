【電動車】中資電動車新勢力洗牌　比亞迪8月銷量逾17萬續稱冠　華為支持AITO單月交付首破萬

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內地新能源汽車企業陸續公布8月份交付量成績表，比亞迪 （01211） 繼續稱冠，8月銷量按年升1.8倍 。而產品處於更新周期的理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 8月交付量齊跌穿1萬輛，理想汽車交付量更大跌5成，反而前數月較失色的蔚來 （09866） 月交付量守1萬輛，反超兩家已上市對手。哪吒汽車、零跑汽車以至使用華為鴻蒙系統的賽力斯AITO單月交付量都突破一萬輛，令「新勢力」交付量排名洗牌。
另外，吉利汽車 （00175） 旗下電動車品牌極氪、廣汽 （02338） 旗下的新能源車企廣汽埃安公布，8月交付量創單月新高。
本文將綜合內地各大新能源車企的8月數據，以便讀者參考。
|車廠
|8月交付量或產量（按年變化）
|首8個月交付量（按年變化）
|比亞迪 （01211）
|174,915輛（+184.8%）
|978,795輛（+267.3%）
|哪吒汽車
|16,017輛（+142%）
|93,185輛（+176%）
|零跑汽車
|12,525輛（+180%）
|76,563輛
|蔚來汽車 （09866）
|10,677輛（+82%）
|71,556輛（+28%）
|賽力斯（使用華為鴻蒙系統）
|10,289輛（+683%）
|41,387輛（+1156%）
|小鵬汽車 （09868）
|9,578輛（+33%）
|90,085輛（+96%）
|極氪（吉利旗下）
|7,166輛
|31,198輛
|理想汽車 （02015）
|4,571輛（-52%）
|75,396輛（+57%）
比亞迪 （01211） 8月銷量174,915輛，按年升184.8%，首8個月累計銷量為978,795輛，按年升267.3%。產量方面，8月錄得175,418輛，升180.2%，今年累計為986,690輛，升264.7%。
其中，乘用車銷量為173,977輛，按年升187.5%，純電動錄82,678輛，插電式混合動力錄91,299輛。至於商用車，銷量為938輛，按年升4.1%，首8個月累計為4,447輛，按年則跌22%。
小康集團旗下賽力斯公司首款搭載鴻蒙系統的新能源汽車「AITO問界M5」交付量繼續上升，8月產量10289輛，按年大升6.83倍。年初至今，賽力斯累計生產41,387輛汽車。
內地傳媒指，賽力斯首款純電動車「AITO問界M5 EV」會在9月6日發布。
蔚來 （09866） 公布，8月交付10,677輛汽車，按年增長81.6%、按月增6.2%。蔚來表示，當中包括7,551輛智能電動SUV、3,126輛智能電動轎車，而新SUV車款「ES7」佔單月交付量398輛。ES7搭載NIO Technology 2.0 （NT2）平台，屬的中大型五座智能電動SUV。
年初至今，蔚來今年交付71,556輛汽車，按年增28%。
小鵬汽車 （09868） 公布，上月交付9578輛智能電動車，按年增長33%，較7月則少17%。8月份，小鵬汽車交付5745輛P7、2678輛P5和1155輛G3i或G3。
理想汽車 （02015） 宣布，8月份合共交付新車4571輛，對比去年同期交付的9433輛，按年跌51.5%。首8個月累計交付75396輛，對年去年首8個月交付量48176輛，增56.5%。自交付以來，理想汽車累計交付量達199484輛。
吉利 （00175） 旗下的電動車企極氪宣佈，今年8月份極氪001合共交付7,166輛，較上月增長42.7%，交付量為單月新高。今年首8個月，極氪累計交付31,198輛。
從去年底首次交付至今，極氪累計交付37,205輛汽車。公司補充，8月極氪001大定（5000元不可退定金）訂單量繼續破萬，再創新高。極氪001平均大定訂單金額超過33.6萬元人民幣。
哪吒汽車公布，今年8月份合共交付16,017輛汽車，按年增長142%，較上月增長14.1%。今年首8個月合共交付93,185輛，按年增長176%。
廣汽 （02338） 旗下的新能源車企廣汽埃安公布，上月銷量錄得27,021輛，再創新高，按年增長133%。今年首8個月累計銷量達152305輛，按年增長134%。
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記者：梁安琪、麥德銘