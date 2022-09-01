【電動車】中資電動車新勢力大洗牌　華為支持AITO單月交付首破萬　小鵬理想跌穿一萬、美股早段走低　

▲ 一文看清中國電動車企8月數據

內地新能源汽車企業陸續公布8月份交付量成績表，產品處於更新周期的理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 8月交付量齊跌穿1萬輛，理想汽車交付量更大跌5成，反而前數月較失色的蔚來 （09866） 月交付量守1萬輛，反超兩家已上市對手。哪吒汽車、零跑汽車以至使用華為鴻蒙系統的賽力斯AITO單月交付量都突破一萬輛，令「新勢力」交付量排名大洗牌。

另外，吉利汽車 （00175） 旗下電動車品牌極氪、廣汽 （02338） 旗下的新能源車企廣汽埃安公布，8月交付量創單月新高。

在美上市的新能源車股，周四美股早段顯著走低。理想汽車（美：NIO）跌約半成、小鵬汽車（美：XPEV）跌逾4%、理想汽車亦挫近4%。

本文將綜合內地各大新能源車企的8月數據，以便讀者參考。

車廠 8月交付量或產量（按年變化） 首8個月交付量（按年變化） 哪吒汽車 16,017輛（+142%） 93,185輛（+176%） 零跑汽車 12,525輛（+180%） 76,563輛 蔚來汽車 （09866） 10,677輛（+82%） 71,556輛（+28%） 賽力斯（使用華為鴻蒙系統） 10,289輛（+683%） 41,387輛（+1156%） 小鵬汽車 （09868） 9,578輛（+33%） 90,085輛（+96%） 極氪（吉利旗下） 7,166輛 31,198輛 理想汽車 （02015） 4,571輛（-52%） 75,396輛（+57%）

首款搭載鴻蒙系統的賽力斯AITO 交付量首破萬

小康集團旗下賽力斯公司首款搭載鴻蒙系統的新能源汽車「AITO問界M5」交付量繼續上升，8月產量10289輛，按年大升6.83倍。年初至今，賽力斯累計生產41,387輛汽車。

內地傳媒指，賽力斯首款純電動車「AITO問界M5 EV」會在9月6日發布。

蔚來：8月交付量10677輛

蔚來 （09866） 公布，8月交付10,677輛汽車，按年增長81.6%、按月增6.2%。蔚來表示，當中包括7,551輛智能電動SUV、3,126輛智能電動轎車，而新SUV車款「ES7」佔單月交付量398輛。ES7搭載NIO Technology 2.0 （NT2）平台，屬的中大型五座智能電動SUV。

年初至今，蔚來今年交付71,556輛汽車，按年增28%。

小鵬汽車：8月交付9578輛

小鵬汽車 （09868） 公布，上月交付9578輛智能電動車，按年增長33%，較7月則少17%。8月份，小鵬汽車交付5745輛P7、2678輛P5和1155輛G3i或G3。

理想：8月交付4571輛新車

理想汽車 （02015） 宣布，8月份合共交付新車4571輛，對比去年同期交付的9433輛，按年跌51.5%。首8個月累計交付75396輛，對年去年首8個月交付量48176輛，增56.5%。自交付以來，理想汽車累計交付量達199484輛。

極氪：8月交付7166輛

吉利 （00175） 旗下的電動車企極氪宣佈，今年8月份極氪001合共交付7,166輛，較上月增長42.7%，交付量為單月新高。今年首8個月，極氪累計交付31,198輛。

從去年底首次交付至今，極氪累計交付37,205輛汽車。公司補充，8月極氪001大定（5000元不可退定金）訂單量繼續破萬，再創新高。極氪001平均大定訂單金額超過33.6萬元人民幣。

哪吒汽車：8月交付1.6萬輛

哪吒汽車公布，今年8月份合共交付16,017輛汽車，按年增長142%，較上月增長14.1%。今年首8個月合共交付93,185輛，按年增長176%。

廣汽埃安：8月銷量再創新高達2.7萬輛

廣汽 （02338） 旗下的新能源車企廣汽埃安公布，上月銷量錄得27,021輛，再創新高，按年增長133%。今年首8個月累計銷量達152305輛，按年增長134%。

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記者：梁安琪、麥德銘