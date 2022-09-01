【自動駕駛】百度李彥宏：自動駕駛進入L2之後　率先商用會是「跳級」直上L4而不是L3

▲ 【自動駕駛】百度李彥宏：自動駕駛進入L2之後 率先商用會是L4而不是L3

百度 （09888） 創始人、董事長兼首席執行官李彥宏認為，自動駕駛在進入L2之後，率先進入商用的很可能是L4，而不是L3。百度現升2%，報144.4元。

2022世界人工智能大會（WAIC）今日在上海召開。李彥宏認為，過去一年，無論是在技術層面還是在商業應用層面，人工智能都有了巨大的進展，有些甚至是方向性的改變。

就自動駕駛而高，李彥宏強調，「L2之後率先進入商用的很可能是L4，而不是L3」。另外，他表示，新事物從「無人看好」到「無人能及」，決勝往往就在「堅持」二字，科技創新尤其如此。L4即指在條件許可下讓車輛完整自動駕駛，駕駛者不須介入操控，此車可以依照設定知道路規則行駛，但是無人駕駛技術可能僅限於高速或者車輛較少的路面上使用。

李彥宏表示，百度已在人工智能領域摸爬滾打10年，10年累計研發投入超1000億元人民幣，2021年核心研發佔比23%。百度Apollo旗下的「蘿蔔快跑」在 重慶永川及 武漢兩地獲得 中國首個全車無人化示範運營資格。

自動駕駛分五等級，由Level 0至Level 5，並是根據國際自動機工程師學會（SAE International）與美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）依據不同的駕駛輔助至完全自動化程度設計。

【ET財智Talk】環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊 今晚8時見！

相關文章：

【百度業績】百度李彥宏：若中國宏觀復甦、廣告業務將反彈 經調整淨利55.41億人幣勝預期

【百度9888】李彥宏：集度自動駕駛技術將領先Tesla一代 未來10至20年堅持投入AI及自動駕駛技術

【百度9888】蘿蔔快跑無人車涉交通事故 百度：遭汽車追尾、無人員傷亡

編輯：姚卓然