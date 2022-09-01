【烏克蘭戰爭】歐盟外長同意 暫停與俄簽證便利協議

歐盟一連兩日於比利時布魯塞爾舉行外長級會議，未有應部分成員國要求全面禁俄羅斯遊客入境。各國於會上達成共識，暫停與俄羅斯的簽證便利協議，限制進入歐盟的俄羅斯國民數量。

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歐盟於俄烏戰爭初期已暫停對俄羅斯官員及商務人士的簽證便利協議，但普通俄羅斯人仍可透過便利協議前往歐盟度假或購物。

立陶宛和波蘭等歐盟部分成員國曾呼籲歐盟全面禁止俄羅斯旅客入境，但遭法國及德國反對，歐盟内部未能就這項措施達成共識。

歐盟各國外長在周三（8月31日）會上，承諾暫停歐盟2007年與俄羅斯簽訂的簽證便利協議。但上述僅為非正式協議，有待歐盟正式落實措施。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，自7月中以來由俄羅斯進入歐盟的過境人數大幅增加，對鄰近俄羅斯的歐盟國構成安全風險。

他指歐盟暫停與俄的簽證便利協議後，俄羅斯人要取得歐盟國家簽證會更難及需時更長，而新旅行簽證數量也將大幅減少。

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而歐盟委員會也要為已向俄羅斯人發放的1,200萬份簽證提供指引。捷克外長Jan Lipavsky承認沒有快速解決辦法，指目前有多種處理方式，但暫時未作決定。

部分東歐國家曾表示，如果歐盟未就全面禁止俄羅斯民眾入境達成共識，他們將尋求實施地區性簽證禁令。

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責任編輯：鄭錦玲