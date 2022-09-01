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【新股IPO】萬科旗下萬物雲通過上市聆訊、正評估投資者需求　簽約物業均沒有捲入爛尾樓風波

新股IPO 10:22 2022/09/01

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萬物雲通過上市聆訊、正評估投資者需求　簽約物業均沒有捲入爛尾樓風波

萬科 （02202） 分拆的萬物雲通過上市聆訊。彭博報道指，萬物雲已經開始評估香港投資者的需求，據現有文件顯示，公司現有股東將在上市後有12個月的鎖定期，中信里昂、花旗以及高盛為聯席保薦人。

萬科：萬物雲上市「不是賣豬仔，不是有好的價錢去賣」，詳看【下一頁】

萬物雲今早公布聆訊後資料集，今年首季萬物雲合共錄得收入68.48億元（人民幣，下同），按年增長44.2%；首季股東應佔利潤接近3.12億元，按年增長10.7%。

早前內房債務危機持續發酵，出現爛尾樓風波，萬物雲表示，截至最後實際可行日期，公司所簽約物業並未發生與按揭還款糾紛事件有關的延遲交付，且無捲入與該等事件有關的任何糾紛，再加上公司擁有多元化收入來源，因此有關事件預計不會對公司產生任何重大不利影響。

截至今年6月30日，萬物雲在社區空間居住消費服務方面，合約建築面積約9.3億平方米，簽約管理物業數目達4096個，在管建築面積約7億平方米，在管物業數目達3035個。而在商企和城市空間服務方面，截至2022年6月30日，綜合約建築面積約1.6億平方米，簽約管理項目總數達1929個，在管建築面積約1.4億平方米，在管項目數目達1706個。

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記者：梁安琪

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