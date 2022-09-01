歐化傢俬美國運通卡全新優惠　全場傢俬低至5折

歐化傢俬聯同美國運通推出全新消費優惠,，合資格用戶，尊享全場傢俬低至5折優惠，更可獲高達HK$1,600超級市場禮券！



由即日起，歐化傢俬客戶於門市內尊享全場傢俬低至5折優惠，以美國運通卡免息分期付款單一簽賬滿指定金額，即可獲享超級市場禮券回贈，回贈$800或$1,600，感受歐洲生活品味之餘，兼顧日常生活所需！

歐化傢俬門市大量歐洲傢俬，以現貨登場，推出熾熱優惠，精選貨品低至5折，並有指定門市獨家優惠，萬勿錯過！



今期歐化傢俬精選推介多款彈鉸梳化、電動彈鉸梳化，其中意大利Edition全真皮3座位電彈梳化，以流線時尚設計，配搭歐洲最新流行色調，特設Wall-Free電動彈腳功能，毋須預留梳化背空間。



歐化傢俬接受多項電子付款平台，包括AlipayHK、WeChat Pay HK、八達通、BoC Pay及PayMe，方便尊貴客戶使用不同付款方式。優惠期有限，請把握機會盡享額外禮遇。



最新推介－限量現貨即送

意大利Edition全真皮3座位電彈梳化

W201 x D113/158 x H76/99 cm

Wall-Free電動彈腳功能，不需預留梳化背空間

可調校式頭枕，提供貼身承托

流線時尚設計，歐洲最流行色調

原價：$49,600

優惠價：$21,800 (可享免息分期)

(另有1、2、2.5及3.5座位，現貨限量發售)



關於歐化傢俬



歐化傢俬於1975年成立，主要代理各國進口傢俬，一直以來以優越品質、高雅風格及舒適為其產品主要特色，帶給客戶現代化品味生活。進口原廠傢俬憑藉時尚設計、優質選材及精湛工藝見稱，歐化傢俬的專業採購團隊定時到不同國家搜羅最流行的優質傢俬，每年亦會出席雲集國際知名設計大師及傢俬品牌的大型傢俬展覽，例如「米蘭國際家具展」及「科隆國際家具展」，希望將現代化生活品味帶到香港人的家中。歐化傢俬的貨品種類多元化，包括梳化、餐檯椅、茶几、組合櫃及睡床等，款式繁多，並備有大量現貨供應，適時應市，能滿足不同客戶的獨特要求。



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歐化傢俬門市

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地址：天后英皇道1號栢景臺地下1號舖

電話：25121988



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地址：康怡康安街18號地下A8-A9號舖

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地址：沙田鄉事會路138號 HomeSquare (新城市中央廣場)第一層108-109鋪

電話：26341318



(特約)