歐化傢俬美國運通卡全新優惠　全場傢俬低至5折

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歐化傢俬聯同美國運通推出全新消費優惠,，合資格用戶，尊享全場傢俬低至5折優惠，更可獲高達HK$1,600超級市場禮券！
由即日起，歐化傢俬客戶於門市內尊享全場傢俬低至5折優惠，以美國運通卡免息分期付款單一簽賬滿指定金額，即可獲享超級市場禮券回贈，回贈$800或$1,600，感受歐洲生活品味之餘，兼顧日常生活所需！
歐化傢俬門市大量歐洲傢俬，以現貨登場，推出熾熱優惠，精選貨品低至5折，並有指定門市獨家優惠，萬勿錯過！
今期歐化傢俬精選推介多款彈鉸梳化、電動彈鉸梳化，其中意大利Edition全真皮3座位電彈梳化，以流線時尚設計，配搭歐洲最新流行色調，特設Wall-Free電動彈腳功能，毋須預留梳化背空間。
歐化傢俬接受多項電子付款平台，包括AlipayHK、WeChat Pay HK、八達通、BoC Pay及PayMe，方便尊貴客戶使用不同付款方式。優惠期有限，請把握機會盡享額外禮遇。
最新推介－限量現貨即送
意大利Edition全真皮3座位電彈梳化
W201 x D113/158 x H76/99 cm
原價：$49,600
優惠價：$21,800 (可享免息分期)
(另有1、2、2.5及3.5座位，現貨限量發售)
關於歐化傢俬
歐化傢俬於1975年成立，主要代理各國進口傢俬，一直以來以優越品質、高雅風格及舒適為其產品主要特色，帶給客戶現代化品味生活。進口原廠傢俬憑藉時尚設計、優質選材及精湛工藝見稱，歐化傢俬的專業採購團隊定時到不同國家搜羅最流行的優質傢俬，每年亦會出席雲集國際知名設計大師及傢俬品牌的大型傢俬展覽，例如「米蘭國際家具展」及「科隆國際家具展」，希望將現代化生活品味帶到香港人的家中。歐化傢俬的貨品種類多元化，包括梳化、餐檯椅、茶几、組合櫃及睡床等，款式繁多，並備有大量現貨供應，適時應市，能滿足不同客戶的獨特要求。
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歐化傢俬門市
紅磡尊尚店
地址：紅磡漆咸道北275號
電話：23361828
九龍灣德福旗艦店
地址：九龍灣德福廣場2期6樓602號舖
電話：23336281
天后港島總店
地址：天后英皇道1號栢景臺地下1號舖
電話：25121988
康怡港島東店
地址：康怡康安街18號地下A8-A9號舖
電話：23383918
沙田 HomeSquare 店
地址：沙田鄉事會路138號 HomeSquare (新城市中央廣場)第一層108-109鋪
電話：26341318
(特約)