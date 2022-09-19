鍾山資管着重穩健投資　爭取最大回報　不忘回饋社會

獎項：最佳企業社會責任–金融服務業



在全球經濟面臨衰退風險，市場低迷時，資產管理公司要為客戶帶來長期可持續的回報並不容易。鍾山資產管理有限公司（下稱鍾山資管）卻以穩健投資、多層次的風險把控，讓客戶在逆市中有穩健的回報。此外，公司也注重品牌建設和履行企業社會責任（CSR），在做好商業經營的基礎上，盡可能地回饋社會。



鍾山資產管理有限公司董事總經理范絺文博士直言：「要為客戶創造長期可持續的回報，離不開一個良好的社會環境。作為企業，我們從社會中獲益，也有責任和義務回饋社會。這對企業和社會來說，都是雙贏。」她續指，隨着香港政府積極推動綠色和可持續金融發展，持份者對CSR認知日益加深，沒有實行CSR的企業將會較難得到社會和持份者的認可，因此鍾山資管積極實踐CSR從而建立企業聲譽和提升企業形象。

▲ 鍾山資產管理有限公司董事總經理范絺文博士（左）及鍾山資產管理有限公司董事總經理彭偉賢（右）認為企業從社會中獲得收益，應有責任和義務回饋社會。

致力創造穩健回報 將CSR融入投資決策



作為一間「立足香港，面向海外」的企業，鍾山資管秉持長期、務實、精準的投資理念，為投資者創造優異、穩健、持續的投資回報，將打造綜合性、全方位的大型資產管理平台，覆蓋母基金、直接投資、對沖基金、量化基金、固定收益、結構性產品、私募股權等全類別高品質的投資產品視為企業業務的目標。在投資項目方面，鍾山資管聚焦於固定收益類項目及股票。股票投資主要專注於美股、港股市場，發揮團隊優秀的基本面分析優勢，通過長短倉對沖策略來捕捉市場機會，提升投資組合表現。



「鍾山策略固定收益基金是公司的主打金融產品，資管團隊擁有廣闊優質的人脈資源，我們的團隊會進行大量的項目搜尋和篩選。好的投資項目，除了要為客戶帶來可觀回報，合作夥伴的能力、聲譽、品牌都是我們考量的重要因素。」范絺文博士補充，公司會密切關注投資業務對經濟、社會及環境的影響，也非常重視投資業務能否實踐CSR，並將CSR的理念融入投資分析及決策的過程。「在選股方面，我們對有助社會全面發展的優質企業更感興趣，因為好企業能夠更好地履行CSR，最終將幫助國家實體經濟騰飛。」



組義工團參與抗疫 與社會共度時艱



「實踐CSR需要公司的制度配合，更需要鼓勵全體員工參與。我們的團隊不僅積極回應公司層面組織的CSR項目，個人也會參加義工活動，並會鼓勵家人承擔社會責任。」范絺文博士舉例，在第五波疫情爆發時，公司積極組織抗疫義工活動，如參與派發抗疫物資、向護老院、基層家庭派發中央援港物資包等。鍾山資管也發動母公司集團、投資者、合作伙伴一起參與抗疫義工活動，與社會共度時艱。除此之外，鍾山資管為青年提供實習機會及在職培訓，鼓勵員工不斷自我增值，加強職業生涯規劃。



展望未來，鍾山資管也將關注近期投資界熱議的環境、社會及管治（ESG），范絺文博士指現時已重點研究相關領域，積極部署ESG投資：「我們看好中國能源轉型趨勢所帶來的投資機會。在國家可持續發展戰略以及碳達峰、碳中和的戰略目標的引領下，我們認為清潔能源、智慧電網、新能源車、新基建等領域將帶來投資機遇。」

▲ 鍾山資管的團隊擁有國際化視野，曾在外資和中資金融機構任職，經驗豐富。

以可持續回報為願景



投資要有好的回報、深得客戶信任，離不開投資團隊的決策，范絺文博士強調箇中關鍵是專業性，一切從客戶的利益出發，為客戶帶來長期可持續的回報。鍾山資管的團隊由來自不同領域的人才組成，「我們的團隊擁有國際化視野，成員大多有環球教育背景，過往也曾在外資和中資金融機構任職。強大的人才儲備和團結協作的團隊精神是優秀業績的重要保證。」



在近期的投資策略方面，范絺文博士也以「道雖長，行則至。行而不輟，未來可期。」總結，強調當前的投資會以穩健為主，不走極端路綫，不冒進，通過篩選大量項目、多層次把控，分散項目配置，重視流動性管理，來優化投資組合的回報和風險。



（特約）