  • 19°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 10:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鍾山資管着重穩健投資　爭取最大回報　不忘回饋社會

iMoney智富 00:00 2022/09/19

分享：

分享：

獎項：最佳企業社會責任–金融服務業

在全球經濟面臨衰退風險，市場低迷時，資產管理公司要為客戶帶來長期可持續的回報並不容易。鍾山資產管理有限公司（下稱鍾山資管）卻以穩健投資、多層次的風險把控，讓客戶在逆市中有穩健的回報。此外，公司也注重品牌建設和履行企業社會責任（CSR），在做好商業經營的基礎上，盡可能地回饋社會。

鍾山資產管理有限公司董事總經理范絺文博士直言：「要為客戶創造長期可持續的回報，離不開一個良好的社會環境。作為企業，我們從社會中獲益，也有責任和義務回饋社會。這對企業和社會來說，都是雙贏。」她續指，隨着香港政府積極推動綠色和可持續金融發展，持份者對CSR認知日益加深，沒有實行CSR的企業將會較難得到社會和持份者的認可，因此鍾山資管積極實踐CSR從而建立企業聲譽和提升企業形象。

鍾山資產管理有限公司董事總經理范絺文博士（左）及鍾山資產管理有限公司董事總經理彭偉賢（右）認為企業從社會中獲得收益，應有責任和義務回饋社會。

致力創造穩健回報　將CSR融入投資決策

作為一間「立足香港，面向海外」的企業，鍾山資管秉持長期、務實、精準的投資理念，為投資者創造優異、穩健、持續的投資回報，將打造綜合性、全方位的大型資產管理平台，覆蓋母基金、直接投資、對沖基金、量化基金、固定收益、結構性產品、私募股權等全類別高品質的投資產品視為企業業務的目標。在投資項目方面，鍾山資管聚焦於固定收益類項目及股票。股票投資主要專注於美股、港股市場，發揮團隊優秀的基本面分析優勢，通過長短倉對沖策略來捕捉市場機會，提升投資組合表現。

「鍾山策略固定收益基金是公司的主打金融產品，資管團隊擁有廣闊優質的人脈資源，我們的團隊會進行大量的項目搜尋和篩選。好的投資項目，除了要為客戶帶來可觀回報，合作夥伴的能力、聲譽、品牌都是我們考量的重要因素。」范絺文博士補充，公司會密切關注投資業務對經濟、社會及環境的影響，也非常重視投資業務能否實踐CSR，並將CSR的理念融入投資分析及決策的過程。「在選股方面，我們對有助社會全面發展的優質企業更感興趣，因為好企業能夠更好地履行CSR，最終將幫助國家實體經濟騰飛。」

組義工團參與抗疫　與社會共度時艱

「實踐CSR需要公司的制度配合，更需要鼓勵全體員工參與。我們的團隊不僅積極回應公司層面組織的CSR項目，個人也會參加義工活動，並會鼓勵家人承擔社會責任。」范絺文博士舉例，在第五波疫情爆發時，公司積極組織抗疫義工活動，如參與派發抗疫物資、向護老院、基層家庭派發中央援港物資包等。鍾山資管也發動母公司集團、投資者、合作伙伴一起參與抗疫義工活動，與社會共度時艱。除此之外，鍾山資管為青年提供實習機會及在職培訓，鼓勵員工不斷自我增值，加強職業生涯規劃。

展望未來，鍾山資管也將關注近期投資界熱議的環境、社會及管治（ESG），范絺文博士指現時已重點研究相關領域，積極部署ESG投資：「我們看好中國能源轉型趨勢所帶來的投資機會。在國家可持續發展戰略以及碳達峰、碳中和的戰略目標的引領下，我們認為清潔能源、智慧電網、新能源車、新基建等領域將帶來投資機遇。」

鍾山資管的團隊擁有國際化視野，曾在外資和中資金融機構任職，經驗豐富。

以可持續回報為願景

投資要有好的回報、深得客戶信任，離不開投資團隊的決策，范絺文博士強調箇中關鍵是專業性，一切從客戶的利益出發，為客戶帶來長期可持續的回報。鍾山資管的團隊由來自不同領域的人才組成，「我們的團隊擁有國際化視野，成員大多有環球教育背景，過往也曾在外資和中資金融機構任職。強大的人才儲備和團結協作的團隊精神是優秀業績的重要保證。」

在近期的投資策略方面，范絺文博士也以「道雖長，行則至。行而不輟，未來可期。」總結，強調當前的投資會以穩健為主，不走極端路綫，不冒進，通過篩選大量項目、多層次把控，分散項目配置，重視流動性管理，來優化投資組合的回報和風險。

（特約）

開啟hket App，閱讀全文
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
【商場停播】本港多個商場周一起一連三日取消世界盃直播
【商場停播】本港多個商場周一起一連三日取消世界盃直播
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款