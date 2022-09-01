▲ 【日圓匯價】日圓跌至24年低！日圓兌美元迫近140關、每百日圓兌港元跌至5.62算

日圓跌至24年新低！日圓兌美元跌至139.6，迫近140關口，每百日圓兌港元跌至5.62算，同創1998年低。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在Jackson Hole全球央行年會「放鷹」，加上美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）此前表示，儲局需要在明年初將利率提升到4厘以上，並保持一段時間以降低通脹，又預計2023年不會減息。

美國2年期國債息率突破3.5厘，為2007年以來首次，美日經通脹調整的孳息率之利差同步擴大，接近今年以來的最高水平，並因而拖低日圓。

相比之下，日本央行行長黑田東彥重申了繼續維持寬鬆政策的必要性，兩國的貨幣政策分歧為日圓帶來壓力。

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編輯：姚卓然