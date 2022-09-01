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【日圓匯價】日圓跌至24年低！日圓兌美元迫近140關、每百日圓兌港元跌至5.62算　

股市 09:11 2022/09/01

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【日圓匯價】日圓跌至24年低！日圓兌美元迫近140關、每百日圓兌港元跌至5.62算　

日圓跌至24年新低！日圓兌美元跌至139.6，迫近140關口，每百日圓兌港元跌至5.62算，同創1998年低。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在Jackson Hole全球央行年會「放鷹」，加上美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）此前表示，儲局需要在明年初將利率提升到4厘以上，並保持一段時間以降低通脹，又預計2023年不會減息。

美國2年期國債息率突破3.5厘，為2007年以來首次，美日經通脹調整的孳息率之利差同步擴大，接近今年以來的最高水平，並因而拖低日圓。

相比之下，日本央行行長黑田東彥重申了繼續維持寬鬆政策的必要性，兩國的貨幣政策分歧為日圓帶來壓力。

環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【美國加息】美國2年期國債息率突破3.5厘　2007年以來首次

【儲局官員】梅斯特：明年初加息至4厘以上　2023年不會減息

【美元走勢】聯儲局鮑威爾放鷹美元升至20年高位　日圓兌港元回落至5.6水平、英鎊見兩年半低

編輯：姚卓然

貨幣政策 外滙 日圓 日本 日本央行

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