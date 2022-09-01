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【芯片大戰】美國芯片禁令延至香港　禁英偉達向中國和香港出口兩款AI芯片、料單季失4億美元（第三版）

股市 17:04 2022/09/01

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【芯片大戰】美國禁止英偉達及AMD出口AI高端芯片至中國　英偉達：料損失4億美元

美國芯片禁令延至香港。芯片設計廠商英偉達（Nvidia，美：NVDA）表示，收到美國政府下令，公司須停止向中國（包括香港）出口「A100」和「H100」兩款高級芯片。美方指出，Nvidia該兩款芯片可用於人工智能（AI）運算，有需要限制相關芯片落入中國軍方手中。Nvidia以外，另一主流芯片設計廠AMD（美：AMD）也公布收到美國禁令。

Nvidia A100、H100芯片專攻圖像處理，可用於加快機器學習過程。

Nvidia表示，原先預計在第三季業績入帳，對華銷售額約4億美元，現料將全數損失，並指禁令或干擾公司完成開發今年宣布的旗艦芯片H100。

Nvidia盤前股價大跌4.8%，AMD股價也跌3%。

美國禁令變相限制具同等運算力芯片出口中國

美方文件還禁止包括Nvidia未來任何的集成電路，而其峰值性能和芯片到芯片I/O性能等於或大於大致相當於A100的閾值，以及這類的任何電路系統。

Nvidia發言人指，公司正與中國客戶相討能否以其他芯片代替，但公司亦正在申請可繼續向一些中國出口的許可證，但未知美國政府是否會予以豁免。同時，美國同樣禁止出口至俄羅斯，但公司於當地未有客戶。

另外，AMD表示亦收到美國政府新的許可要求，將停止其MI250人工智能芯片出口至中國，但公司認為其MI100芯片銷售則不在此限，因此相信不會對業務造成影響。

中國商務部：美方限制半導體貿易　做法背離公平競爭原則

商務部新聞發言人束珏婷表示，中方注意到相關情況。一段時間以來，美方不斷濫用出口管制措施，限制半導體相關物項對華出口，中方對此堅決反對。美方相關做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將嚴重影響美國企業的利益，阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟恢復造成衝擊。美方應立即停止錯誤做法，公平對待包括中國企業在內的各國企業，多做有利於世界經濟穩定的事。

（第二版加入AMD公布，第三版加入商務部回應）

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編輯：姚卓然

輝達（Nvidia，美：NVDA） 科技產品 國防 地緣政治 雲端 科技戰 外交 NVIDIA 中國 人工智能

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