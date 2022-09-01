▲ 【芯片大戰】美國禁止英偉達及AMD出口AI高端芯片至中國 英偉達：料損失4億美元

美國晶片設計廠商英偉達（Nvidia，美：NVDA）表示，美國政府下令公司停止向包括香港的中國出口出售兩款高級芯片，這類芯片可用於人工智能（AI）運算，從而減少芯片流入中國軍方手中。

英偉達盤中已跌2.4%，而更於盤後跌6.6%，報141.045美元。

英偉達指，是次受禁的是用作圖像設計的A100和H100芯片，第三季向中國銷售的金額預計達到4億美元，現料將全數損失。

文件還禁止包括公司未來任何的集成電路，而其峰值性能和芯片到芯片I/O性能等於或大於大致相當於A100的閾值，以及這類的任何電路系統，

英偉達發言人指，公司正與中國客戶相討能否以其他芯片代替，但公司亦正在申請可繼續向一些中國出口的許可證，但未知美國政府是否會予以豁免。同時，美國同樣禁止出口至俄羅斯，但公司於當地未有客戶。

另外，AMD（美：AMD）表示亦收到美國政府新的許可要求，將停止其MI250人工智能芯片出口至中國，但公司認為其MI100芯片銷售則不在此限，因此相信不會對業務造成影響。

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編輯：姚卓然