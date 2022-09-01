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【港股市況】美團隨時遭騰訊沽、股價跌近4%　東方海外大挫9%　恒指早段跌逾200點（不斷更新）

股市 10:08 2022/09/01

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港股9月開局。騰訊據報今年擬剝離約1000億元人幣股票投資組合，美團 （03690） 、快手 （01024） 、知乎 （02390） 隨時被騰訊 （00700） 沽，股價分別跌逾2%，恒生指數低開192點，開報19761點。科指跌近1%，報4232點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：08】新東方在綫 （01797） 升幅擴大至一成，高見32.9元。

【10：03】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾1%，高見333元，大市跌幅進一步收窄至約130點。

【09：59】騰訊 （00700） 最新轉升0.6%，高見329.6元，阿里巴巴 （09988） 轉升0.1%，大市跌幅收窄至約170點，科指跌0.2%。

【09：52】美團 （03690） 跌幅擴大至近4%，低見182.5元。另外，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；騰訊 （00700） 跌0.1%。

【09：51】港股最新跌近250點，報20704點，跌249點；科指跌0.8%，報4240點。

【09：49】中國8月財新製造業PMI為49.5，低於預期的50.2及前值50.4，重回至50以下的收縮區間。

【09：48】東方海外 （00316） 除淨，股價最新跌逾9%，低見156.8元，成交2.6億元。

【09：42】新東方在綫 （01797） 升勢未止，股價今早逆市再升逾5%，高見31.8元。

【09：39】東方海外 （00316） 早段跌逾6%，低見156.8元。

【09：38】縱橫遊 （08069） 挫逾4成，破底低見0.22元，成交469萬元。

【09：35】美團 （03690） 跌幅擴大至逾3%，低見183元；快手 （01024） 開市後一度挫半成低見65.1元，最新跌近3%。

【09：34】富時指數公布季檢，富時中國50指數納入兗礦能源 （01171） ，剔除申洲國際 （02313） 。兗礦能源早段逆市升逾1%，申洲國際則跌逾2%。

【富時季檢】富時中國50指數納入兗礦能源　剔除申洲國際

【09：31】遭股神巴菲特減特的比亞迪 （01211） 未止跌，股價今早再跌逾2%，早段低見235.2元。

【09：29】世茂服務 （00873） 中期股東應佔利潤1.4億元人民幣，按年大減75.9%，股價績後升近2%。

【業績｜物管股】世茂服務中期少賺約76%　不派息

【09：29】【業績】美圖績後逆市彈逾2%　上半年虧損擴大逾1倍至2.66億人幣　加密資產減值虧損錄逾3億

【09：27】中國唐商 （00674） 復牌高開54%，開報0.455元。

【09：26】【新股IPO】百奧賽圖2315首掛高開逾4%　每手帳面賺540元

【09：23】美團 （03690） 、快手 （01024） 、知乎 （02390） 隨時被騰訊 （00700） 沽，股價分別跌逾2%，恒指9月開局低開192點，開報19761點。科指跌近1%，報4232點。

【09：14】期指開報19610點，跌214點或1.1%。

【08：59】開拓藥業 （09939） 今早復牌。

【配股集資】開拓藥業更正配售條款　實以折讓約13.6%先舊後新配售2844萬股、主席童友之套現1.2億元　股價停牌前跌9%（第二版）

【08：55】中國唐商 （00674） 今早復牌。

【08：52】百奧賽圖 （02315） 今日首日掛牌，昨暗盤交易向好，其中在輝立暗盤交易場中，收盤報26.5元，升5.1%，一手500股帳面賺640元。

【新股IPO】百奧賽圖2315暗盤升半成　一手帳面賺640元　富途沒有開放暗盤交易

【08：51】易居企業 （02048） 、瑞鑫國際 （00724） 、移動互聯 （01439） 、澳門勵駿 （01680） 、克莉絲汀 （01210） 開市前公布停牌。

【08：20】恒指黑期跌171點，報19709點。道指期貨跌89點，報31443點。

【08：05】波司登控股股東折讓近11%配售股份　籌近9億元贖回優先股

【08：03】【騰訊700】騰訊據報今年擬剝離約1000億元人幣股票投資組合

【07：49】【新股IPO】叮噹健康9886今日起招股　一手入場費約6060元

【07：45】港股ADR收報19779點，跌175點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.39元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報324.14元，較港收市價低3.06元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.6元，較港收市價低0.7元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國8月小非農ADP就業人數僅增長13.2萬，連續兩個月大跌，並遜預期的30萬人。道指高開後一度漲超過170點，隨後掉頭向下，三大指數跌幅反覆擴大。道指收市跌280點，報31510點；標指跌31點，報3955點；納指跌66點或0.56%，報11816點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－ W（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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