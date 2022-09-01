【港股市況】美團隨時遭騰訊沽、股價挫逾6%　騰訊反覆偏軟　恒指跌逾400點（不斷更新）

港股9月開局。騰訊據報今年擬剝離約1000億元人幣股票投資組合，美團 （03690） 跌逾4%，騰訊 （00700） 逆市升0.3%，比亞迪 （01211） 未止跌再挫近半成，恒生指數低開192點，半日走勢反覆向下，恒指半日跌303點，報19650點，成交577.7億元。科指跌1.1%，報4224點。

分析文章︰

【解碼｜股神沽貨】投資界料股神巴菲特逐步沽貨比亞迪 拋售壓力將拖累短期股價 重點關注沽貨步伐及時長

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：30】【新股IPO】樂華娛樂2306據報因市況不佳而暫停IPO上市

【15：19】港股尾市跌近350點，報19605點；科指跌1.7%，報4201點。

【14：55】【數據監管】內地網信辦《數據出境安全評估辦法》9.1生效 私隱公署提醒港企或須申報數據出境

【14：54】恒指跌逾400點，報19539點，跌415點；科指跌2.1%，報4182點。

【14：51】美團 （03690） 最新挫逾6%，低見178.1元。

【14：48】騰訊 （00700） 最新轉跌0.3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 跌近6%。

【14：43】【香港通關】李家超：廣東深圳廣州同意「逆隔離」 考慮以河套區設施做逆隔離試點

【14：39】美團 （03690） 跌逾5%；快手 （01024） 跌3%；知乎 （02390） 跌逾4%。

【14：35】思摩爾 （06969） 挫近7%，破底低見13元。

【14：23】中國金茂 （00817） 午後升幅擴大至逾12%，高見1.88元。

【14：20】恒指最新跌近350點，報19608點，跌345點。

【14：20】【冠軍分析師】興證張憶東：港股已是最糟的狀態 走勢視乎美聯儲轉向 互聯網短期風險偏好改善

【13：40】【港元拆息】3個月HIBOR升至2008年新高 香港8月現樓按揭量回升至7個月新高

【13：28】大市跌幅略為收窄，恒指最新跌約270點，報19684點，科指跌0.8%，報4239點。

【13：21】【內房危機】摩通：料更多內房通過配股來集資 各列7間高危房企及物管

【13：21】比亞迪電子 （00285） 逆市升逾7%，高見22.5元。

【13：12】騰訊 （00700） 午後仍靠穩逆市升0.1%；美團 （03690） 跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾1%；京東 （09618） 跌0.6%。

【13：05】啤酒股下挫，潤啤 （00291） 、百威亞太 （01876） 跌逾4%；青啤 （00168） 跌近4%。

【13：01】美團 （03690） 跌逾5%，低見180元。

【13：01】金沙 （01928） 午後初段跌逾4%；銀娛 （00027） 跌逾2%。

【13：00】恒指午後初段跌約309點，報19645點。科指跌1.2%，報4220點。

【12：53】【濠賭股】澳門8月博彩收入按月回升4.5倍 惟仍為年內第二低

【12：21】國泰 （00293） 半日跌逾1%。

【國泰293】國泰航空再預告貨運旺季不及去年 歸咎環球通脹、中國防疫政策

【12：16】【業績｜飲品股】奈雪的茶半日升6% 上半年虧損收窄至2.5億人幣 短期目標續降人力及租金成本

【12：00】美團 （03690） 跌逾4%，騰訊 （00700） 逆市升0.3%，比亞迪 （01211） 未止跌再挫近半成，恒指半日跌303點，報19650點，成交577.7億元。科指跌1.1%，報4224點。

【11：54】【港交所388】歐冠昇：支持開發生物科技ETF、結構性產品和衍生品 近4年香港醫療健康IPO佔全球近兩成

【11：50】比亞迪 （01211） 再跌半成，低見230元。

【11：45】大市跌幅擴大至近300點，報19660點，跌293點；科指跌1%，報4230點。美團 （03690） 跌幅擴大至逾4%，低見181.3元。

【11：40】濠賭股下跌，金沙 （01928） 跌3%；銀娛 （00027） 跌近2%。永利 （01128） 跌近2%；美高梅 （02282） 跌逾1%；澳博 （00880） 、澳博 （00200） 跌逾3%。

【11：40】【內險股】國壽前董事長王濱涉嚴重違紀違法遭雙開 股價微跌0.2%

【11：34】內地股市半日個別發展，上證半日升0.2%；深證升0.2%；創業板指跌0.3%。

【11：31】南南資源 （01229） 升兩成，高見0.55元，成交1223萬元。

【11：19】比亞迪 （01211） 最新跌逾4%，低見231元。

【11：12】滙豐 （00005） 跌0.7%；友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌逾1%；中移動 （00941） 跌0.2%。

【11：09】【電動車數據】吉利旗下極氪8月份交付按月增42.7%至7166輛 一文看清8月電動車企產銷表現（不斷更新）

【11：08】【自動駕駛】百度李彥宏：自動駕駛進入L2之後 率先商用會是L4而不是L3

【11：00】內房上揚，中海外 （00688） 升3%；潤地 （01109） 升0.5%。碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升1%；龍湖 （00960） 升0.6%。

【10：58】煤炭股逆市上升，神華 （01088） 、中煤 （01898） 、兗礦能源 （01171） 分別升3%。

【10：45】中國唐商 （00674） 復牌後高開倒跌，最新跌近12%，低見0.246元，成交828萬元。

【10：42】比亞迪 （01211） 再跌逾3%，低見234元。吉利 （00175） 跌2%；長汽 （02333） 跌逾1%；廣汽 （02238） 暫無升跌。

【10：40】騰訊回應查詢時表示沒有為減持投資設定任何金額、任何既定時間，美團 （03690） 最新仍跌逾3%；快手 （01024） 跌逾1%；知乎 （02390） 跌逾2%，至於騰訊 （00700） 則逆市升逾1%。

【10：38】世茂服務 （00873） 績後造好，升幅最新擴至一成，高見2.22元。

【10：31】大市跌幅再擴大至200點，報19750點，跌203點；科指跌0.4%，報4257點。

【10：28】【異動｜航運股】航運股向下、東方海外曾挫一成 波羅的海乾貨指數創逾2年低

【10：23】【新股IPO】萬科旗下萬物雲通過上市聆訊、正評估投資者需求 簽約物業均沒有捲入爛尾樓風波

【10：08】新東方在綫 （01797） 升幅擴大至一成，高見32.9元。

【10：03】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾1%，高見333元，大市跌幅進一步收窄至約130點。

【09：59】騰訊 （00700） 最新轉升0.6%，高見329.6元，阿里巴巴 （09988） 轉升0.1%，大市跌幅收窄至約170點，科指跌0.2%。

【09：52】美團 （03690） 跌幅擴大至近4%，低見182.5元。另外，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；騰訊 （00700） 跌0.1%。

【09：51】港股最新跌近250點，報20704點，跌249點；科指跌0.8%，報4240點。

【09：49】中國8月財新製造業PMI為49.5，低於預期的50.2及前值50.4，重回至50以下的收縮區間。

【09：48】東方海外 （00316） 除淨，股價最新跌逾9%，低見156.8元，成交2.6億元。

【09：42】新東方在綫 （01797） 升勢未止，股價今早逆市再升逾5%，高見31.8元。

【09：39】東方海外 （00316） 早段跌逾6%，低見156.8元。

【09：38】縱橫遊 （08069） 挫逾4成，破底低見0.22元，成交469萬元。

【09：35】美團 （03690） 跌幅擴大至逾3%，低見183元；快手 （01024） 開市後一度挫半成低見65.1元，最新跌近3%。

【09：34】富時指數公布季檢，富時中國50指數納入兗礦能源 （01171） ，剔除申洲國際 （02313） 。兗礦能源早段逆市升逾1%，申洲國際則跌逾2%。

【富時季檢】富時中國50指數納入兗礦能源 剔除申洲國際

【09：31】遭股神巴菲特減特的比亞迪 （01211） 未止跌，股價今早再跌逾2%，早段低見235.2元。

【09：29】世茂服務 （00873） 中期股東應佔利潤1.4億元人民幣，按年大減75.9%，股價績後升近2%。

【業績｜物管股】世茂服務中期少賺約76% 不派息

【09：29】【業績】美圖績後逆市彈逾2% 上半年虧損擴大逾1倍至2.66億人幣 加密資產減值虧損錄逾3億

【09：27】中國唐商 （00674） 復牌高開54%，開報0.455元。

【09：26】【新股IPO】百奧賽圖2315首掛高開逾4% 每手帳面賺540元

【09：23】美團 （03690） 、快手 （01024） 、知乎 （02390） 隨時被騰訊 （00700） 沽，股價分別跌逾2%，恒指9月開局低開192點，開報19761點。科指跌近1%，報4232點。

【09：14】期指開報19610點，跌214點或1.1%。

【08：59】開拓藥業 （09939） 今早復牌。

【配股集資】開拓藥業更正配售條款 實以折讓約13.6%先舊後新配售2844萬股、主席童友之套現1.2億元 股價停牌前跌9%（第二版）

【08：55】中國唐商 （00674） 今早復牌。

【08：52】百奧賽圖 （02315） 今日首日掛牌，昨暗盤交易向好，其中在輝立暗盤交易場中，收盤報26.5元，升5.1%，一手500股帳面賺640元。

【新股IPO】百奧賽圖2315暗盤升半成 一手帳面賺640元 富途沒有開放暗盤交易

【08：51】易居企業 （02048） 、瑞鑫國際 （00724） 、移動互聯 （01439） 、澳門勵駿 （01680） 、克莉絲汀 （01210） 開市前公布停牌。

【08：20】恒指黑期跌171點，報19709點。道指期貨跌89點，報31443點。

【08：05】波司登控股股東折讓近11%配售股份 籌近9億元贖回優先股

【08：03】【騰訊700】騰訊據報今年擬剝離約1000億元人幣股票投資組合

【07：49】【新股IPO】叮噹健康9886今日起招股 一手入場費約6060元

【07：45】港股ADR收報19779點，跌175點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.39元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報324.14元，較港收市價低3.06元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.6元，較港收市價低0.7元或0.7%。

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【07：30】美國8月小非農ADP就業人數僅增長13.2萬，連續兩個月大跌，並遜預期的30萬人。道指高開後一度漲超過170點，隨後掉頭向下，三大指數跌幅反覆擴大。道指收市跌280點，報31510點；標指跌31點，報3955點；納指跌66點或0.56%，報11816點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－ W（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩