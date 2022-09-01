【港股市況】大市9月開局　恒指黑期跌171點、道指期貨跌89點（不斷更新）

港股9月開局。美股隔晚下跌，恒指若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開175點，恒指料開報19779點。滙豐 （00005） ADR折合報48.39元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報324.14元，較港收市價低3.06元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.6元，較港收市價低0.7元或0.7%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：20】恒指黑期跌171點，報19709點。道指期貨跌89點，報31443點。

【08：05】波司登控股股東折讓近11%配售股份 籌近9億元贖回優先股

【08：03】【騰訊700】騰訊據報今年擬剝離約1000億元人幣股票投資組合

【07：49】【新股IPO】叮噹健康9886今日起招股 一手入場費約6060元

【07：45】港股ADR收報19779點，跌175點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.39元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報324.14元，較港收市價低3.06元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.6元，較港收市價低0.7元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國8月小非農ADP就業人數僅增長13.2萬，連續兩個月大跌，並遜預期的30萬人。道指高開後一度漲超過170點，隨後掉頭向下，三大指數跌幅反覆擴大。道指收市跌280點，報31510點；標指跌31點，報3955點；納指跌66點或0.56%，報11816點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩