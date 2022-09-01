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【騰訊700】騰訊據報今年擬剝離約1000億元人幣股票投資組合

股市 08:03 2022/09/01

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【騰訊700】騰訊據報今年擬剝離1000億元人幣股票投資

據外媒引述消息人士報道，騰訊 （00700） 正計劃今年剝離145億美元（約1000億元人民幣）的股票投資，而目前騰訊持股10%以上的上市公司達6間，包括美團 （03690） 、快手 （01024） 、知乎 （02390）

消息人士透露，騰訊戰略發生轉變，打算今年剝離將達880億美元（約6000億元人民幣）的股票投資組合之中的約1,000億元人民幣的軟性目標。他又指稱對美團的減持已在計劃中，但由於表現強勁，美團並非減持的優先目標，但此舉可能有助於減輕面臨來自反壟斷監管機構壓力。

不過，投資團隊仍在考慮在非核心業務中減持哪些股份，以及減持的價格。

至於套現的方法將通過多種方式分配，消息人士指，騰訊套現旗下投資的方法包括向股東派發特別股息、股票回購等，還有給員工獎金及以股票的形式獲得股息，可見新的套現方法不是出於對現金有迫切需求。

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編輯：姚卓然

 

 

騰訊控股（00700） 騰訊 減持 港股 股票

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