【騰訊700】外電指騰訊擬年內剝離1000億元股票投資、騰訊再次否認　「重點對象」美團半日跌逾4%

▲ 【騰訊700】騰訊據報今年擬剝離1000億元人幣股票投資

騰訊 （00700） 再度傳出部署減持投資組合，外電引述消息指，騰訊內部正計劃今年剝離約1000億元人民幣的股票投資。騰訊回應查詢時表示，沒有為減持投資設定任何金額、任何既定時間，重申騰訊一向是以公司和股東創造豐厚回報為目標，強調沒有受到針對騰訊投資組合的外部壓力。

騰訊再傳年內大舉出貨，美團 （03690） 半日反覆跌4.5%，快手 （01024） 跌2.2%。目前騰訊持股10%以上的上市公司達6間，包括美團、快手、知乎 （02390） 等。

騰訊據報設下「軟指標」 美團再傳成重點對象

騰訊自去年底宣布實物分派京東 （09618） ，其後再減持東南亞科網投資SEA，令外界留意公司會否減持其他已上市的重大投資。

繼上月傳出騰訊有意出售美團後，外電最新引述消息指，騰訊正轉變戰略，設下「軟性指標」今年剝離約1,000億元人民幣，佔集團約6000億元人民幣上市投資組合逾一成半。 不過，投資團隊仍在考慮在非核心業務中減持哪些股份，以及減持的價格。

套現的方法將 通過多種方式分配，消息人士指， 騰訊套現旗下投資的方法 包括向股東派發特別股息、股票回購等，還有給員工獎金及以股票的形式獲得股息，可見新的 套現 方法不是出於對現金有迫切需求。

報道引述消息人士指，騰訊已在計劃減持美團，但由於美團表現強勁，美團並非減持的優先目標，但此舉可能有助於減輕來自反壟斷監管機構壓力。

承諾投入1000億人民幣助可持續發展 騰訊：不影響投資決策

騰訊回應查詢時稱，早前減持的包括京東和Sea都有卓越的投資表現，較初始投資錄得顯著增長，「我們將繼續獨立做投資決策，為我們的股東帶來長遠最大利益。」

對於報道提及騰訊1000億元人民幣可投資發展基金承諾，騰訊就指，該基金是一個長期計劃，對此基金的資金投入並無特定時間表，將有序推進，並不會影響投資決策。

環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【分析｜騰訊】騰訊管理層直指減持美團消息不準確 但弦外之音似對分派上市投資持開放態度

【騰訊業績】騰訊劉熾平：下半年盈利料重拾正增長 上季退出網教、電商、遊戲直播等非核心業務 監管方向趨正面（第二版）

【分析│騰訊業績】大摩料騰訊第三季經調整經營溢利率按季改善、惟降目標價 一文看清大行對騰訊看法（不斷更新）