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【騰訊700】外電指騰訊擬年內剝離1000億元股票投資、騰訊再次否認　「重點對象」美團半日跌逾4%

股市 12:18 2022/09/01

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【騰訊700】騰訊據報今年擬剝離1000億元人幣股票投資

騰訊 （00700） 再度傳出部署減持投資組合，外電引述消息指，騰訊內部正計劃今年剝離約1000億元人民幣的股票投資。騰訊回應查詢時表示，沒有為減持投資設定任何金額、任何既定時間，重申騰訊一向是以公司和股東創造豐厚回報為目標，強調沒有受到針對騰訊投資組合的外部壓力。

騰訊再傳年內大舉出貨，美團 （03690） 半日反覆跌4.5%，快手 （01024） 跌2.2%。目前騰訊持股10%以上的上市公司達6間，包括美團、快手、知乎 （02390） 等。

騰訊據報設下「軟指標」　美團再傳成重點對象

騰訊自去年底宣布實物分派京東 （09618） ，其後再減持東南亞科網投資SEA，令外界留意公司會否減持其他已上市的重大投資。

繼上月傳出騰訊有意出售美團後，外電最新引述消息指，騰訊正轉變戰略，設下「軟性指標」今年剝離約1,000億元人民幣，佔集團約6000億元人民幣上市投資組合逾一成半。不過，投資團隊仍在考慮在非核心業務中減持哪些股份，以及減持的價格。

套現的方法將通過多種方式分配，消息人士指，騰訊套現旗下投資的方法包括向股東派發特別股息、股票回購等，還有給員工獎金及以股票的形式獲得股息，可見新的套現方法不是出於對現金有迫切需求。

報道引述消息人士指，騰訊已在計劃減持美團，但由於美團表現強勁，美團並非減持的優先目標，但此舉可能有助於減輕來自反壟斷監管機構壓力。

承諾投入1000億人民幣助可持續發展　騰訊：不影響投資決策

騰訊回應查詢時稱，早前減持的包括京東和Sea都有卓越的投資表現，較初始投資錄得顯著增長，「我們將繼續獨立做投資決策，為我們的股東帶來長遠最大利益。」 

對於報道提及騰訊1000億元人民幣可投資發展基金承諾，騰訊就指，該基金是一個長期計劃，對此基金的資金投入並無特定時間表，將有序推進，並不會影響投資決策。

騰訊投500億元啟動共同富裕計劃，累計承諾投放1000億，可見【下一頁】

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編輯：姚卓然

 

 

騰訊控股（00700） 騰訊 減持 港股 股票

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