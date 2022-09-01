【理財智慧】醫療保險產品賠償常有爭議 一文了解高端醫療細節

每當在討論區或電視節目中，提起醫療保險產品，不外乎「呃人」、「賠唔到」、「輸打贏要」等負面批評，最近又有另一保險公司惹起爭議，事緣有一名投保人在某保險公司購買了一份高端醫療保險，但最終保險公司以「非慣常治療方式」為由拒保，以致投保人需要自付兩百多萬的醫療費用。事件經媒體揭發後，現時已交由保監會正在處理，而事件仍在調查中，本文便會簡介高端醫療的細節。

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事件始末

陳先生於2018年於一家保險公司投保，購買了一份高端醫療的保險，太太為受保人。太太不幸於前年患上肺癌，起初使用試驗藥（口服標靶藥），每次理賠都要等候半年；其後年初轉往私家醫院接受治療，其後不幸情況惡化，醫生在五月建議轉往ICU，但保險公司未有為三、四月提供理賠，太太以財政負荷為由，一度拒絕，而保險公司也拒批免找數，陳先生也需要墊付醫療費用最終太太也不幸離世。陳先生最後前往保監會投訴，事件仍在處理中。

高端醫療

在以往傳統的保險公司提供的醫療保險，每個保障項目都會有賠償上限，但後來不同保險公司都推出一款不設賠償上限的保險，稱為高端醫療保險(High-end medical insurance)，主要以「無需為日後的醫療費用所擔心」，每個賠償限額均以「全數賠償」為上限。甚至以醫療融資為包裝，投保人以「儲蓄保險加醫療保險附加保障」投保，將紅利的部分作為日後的醫療保費開支。雖然保費也較傳統的保費為高，但選擇合適的墊底費及保障地區，便可以按個人需要提供日後醫療保障。

公司醫保加高墊底高端醫療

在高端醫療中，主要分為不同的墊底費，墊底費即自付費，為每次賠償中投保人最高需要支付的醫療費用。如果有墊底費的話，保險公司會先扣除墊底費再作出賠償；墊底費愈高，保費愈便宜。如果無墊底費的高端醫療保險，動輒以每月以幾萬元去計算。因此讀者可以利用本身公司提供的醫療保險或投保一份基本的醫療保險，加上一份高墊底費的醫保，那便先claim公司醫保，不足之數再claim高端醫保。

全年旅遊保險加亞洲地區高端醫療

在高端醫療中，由於各地的醫療費用不足，在保障範圍不同的情況下，保費也會不同，主要分為亞洲、全球（不包美國）和全球，正常情況下大多人會投保亞洲地區，因為保費是最相宜。如果是一些經常要出差的讀者，如果擔心在海外的醫療需求，可以考慮以全年旅遊保險取代。

非慣常治療方式

在不少的高端醫療保險中，都會提供代繳住院費用，即在入住前要求保險公司代繳費用，以致投保人無需擔心，但在陳生事件中卻被拒，以致自己要花上幾百萬元為太太治病。相信在事件中，保險公司以「不保障任何不屬「必須之醫療服務」的治療」為由，拒絕受保，也提出如何介定「合理及慣常收費」 列出一系列準則。在事件中的，畢竟是由醫生建議轉往ICU，以提供更好的醫療水平，但保險公司以此為由拒絕作出賠償，希望事件經媒體曝光後，可以得到合理的解決。

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記者：陳佳恩