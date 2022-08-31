【綠色債券】政府發布《綠色債券報告2022》　零售綠債約65％資金用於綠色建築

▲ 政府發布《綠色債券報告2022》。

政府發布《綠色債券報告2022》，財政司司長陳茂波表示，綠色債券是促進資金流向綠色項目的重要工具，政府至今已發行接近100億美元的綠色債券，為多個本地綠色項目融資，也為潛在發行人提供重要基準。

陳茂波續指，為提高透明度，政府會每年發布綠色債券報告。政府會繼續通過不同措施，推動市場發展，鞏固香港作為區內以至國際綠色和可持續金融樞紐的地位。

根據該報告，綠色零售債券2022所募集的總資金為200億港元。截至7月底止，資金已全數分配或預留予一個曾獲政府綠色債券部份資助的綠色項目，以及另外11個被督導委員會核准為可獲分配綠債資金的「合資格項目」。

分別有15.06%及16.11%的資金，用於資助個別項目於2020至2021年度，以及2021至2022年度的開支。至於餘下68.83％資金，則預留為該等項目在2022至2023年度，以及2024至2025年度的開支融資。

按用途劃分，早前發行的零售綠債，有64.57％募集的資金用於綠色建築，34.91％用於水及廢水管理。

報告又提到，政府從綠債募集的資金已全數分配或預留予綠色項目，包括「綠在灣仔」、消防處百勝角已婚人員宿舍、「智管網」和古洞北新發展區區域供冷系統。

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記者：余倩敏