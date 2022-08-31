▲ 【內房危機】富力地產上半年轉蝕69億人幣 期內出售資產兼債務重組、自詡「在同業中脫穎而出」

富力地產 （02777） 發布上半年業績，期內營業額177.82億元（人民幣，下同），按年跌55.0%；毛利27.97億元，按年跌67.4%；虧損69.20億元，去年同期賺30.8億元；每股蝕1.84元。

富力地產表示，上半年的封城措施及經濟不確定性的陰霾依然未散，中國房地產行業的疲弱態勢漸趨明顯。富力地產在財報表示：「本集團於上半年成功完成數項涉及資產出售及債務重組的大型企業行動，最終讓本集團在同業中脫穎而出」

富力地產：預期下半年政府將落實更多干預措施

富力地產提到，8月底多項正面振興措施出台刺激經濟，並推出針對房地產業的特定政策，預期下半年政府將落實更多干預措施，以改善經營環境及確保經濟前景穩定。

境外再融資方面，富力地產將今年1月到期的6.1億美元優先票據延期，同時作債券重組，故即時現金流及到期情況得以顯著改善，下半年將繼續積極與投資者洽商，以進一步改善其流動性狀況。

出售資產套現及協議銷售交付減少等拖累盈利

富力地產解釋，鑑於需要出售資產以獲得流動資金、外匯波動以及已確認的協議銷售交付減少，上半年的盈利受到拖累，由於已確認的物業銷售一如業內趨勢利潤率較低，因此毛利率較低。

富力地產管理層預計中國及主要境外地區經濟將會復甦，假以時日將抵銷有關衝擊，而資產的質量將體現於未來盈利的復甦。

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編輯：李哲毅