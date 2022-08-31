【中國經濟】李克強召開國務院常務會議　要求果斷推出穩經濟政策

▲ 李克強要求果斷推出穩經濟政策

總理李克強今日（31日）主持召開國務院常務會議，聽取穩住經濟大盤督導和服務工作匯報。會議指出要保持經濟運行在合理區間，並及時果斷推出穩經濟一籃子政策和接續政策。

要用「放管服」方法推進政策

李克強在會議中要確定進一步優化營商環境降低制度性交易成本的措施，持續為市場主體減負激活力。又提出要用「放管服」改革辦法再推進穩經濟一籃子政策發揮效能，接續政策細則9月上旬應出盡出，著力擴大有效需求，鞏固經濟恢復基礎。此外，會議中提到了8大要點。

1. 在用好新增3000億元以上政策性開發性金融工具基礎上，對符合條件項目滿足資金需求，避免出現項目等資金；將上半年開工項目新增納入支持，以在三季度形成更多實物工作量。

2. 擴大政策性開發性金融工具支持領域，將老舊小區改造、省級高速公路等納入，盡可能吸引民間投資。

3. 出台支持製造業企業、職業院校等設備更新改造的政策。

4. 引導商業銀行為重點項目建設、設備更新改造配足中長期貸款。有關部門和銀行要完善考核辦法，形成激勵機制。

對重點項目提高審批效率

5. 對重點項目繼續採取集中辦公等方式，提高審批效率。地方政府可根據職權作出承諾，項目落地後補辦手續。

6. 支持剛性和改善性住房需求，地方要「一城一策」用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款。促進汽車等大宗消費。

7. 國務院再派一批督導和服務組，赴若干省份推動政策落實。此外各地也要建立督導和服務工作機制。

8. 各地要建立督導和服務工作機制。項目要按照有回報、保證資金不挪用和工程質量的原則不失時機推進。

會議指出，改革是政策工具箱中極重要工具，要堅持以改革激活力，降低市場主體制度性交易成本。主要包括嚴肅查處亂罰款、收過頭稅費等行為，加強監管，嚴厲打擊假冒偽劣，維護公平競爭。

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編輯：葉志偉