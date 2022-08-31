  • 29°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 23:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】李克強召開國務院常務會議　要求果斷推出穩經濟政策

宏觀解讀 23:02 2022/08/31

分享：

分享：

李克強要求果斷推出穩經濟政策

總理李克強今日（31日）主持召開國務院常務會議，聽取穩住經濟大盤督導和服務工作匯報。會議指出要保持經濟運行在合理區間，並及時果斷推出穩經濟一籃子政策和接續政策。

要用「放管服」方法推進政策

李克強在會議中要確定進一步優化營商環境降低制度性交易成本的措施，持續為市場主體減負激活力。又提出要用「放管服」改革辦法再推進穩經濟一籃子政策發揮效能，接續政策細則9月上旬應出盡出，著力擴大有效需求，鞏固經濟恢復基礎。此外，會議中提到了8大要點。

1. 在用好新增3000億元以上政策性開發性金融工具基礎上，對符合條件項目滿足資金需求，避免出現項目等資金；將上半年開工項目新增納入支持，以在三季度形成更多實物工作量。 

2. 擴大政策性開發性金融工具支持領域，將老舊小區改造、省級高速公路等納入，盡可能吸引民間投資。

3. 出台支持製造業企業、職業院校等設備更新改造的政策。

4. 引導商業銀行為重點項目建設、設備更新改造配足中長期貸款。有關部門和銀行要完善考核辦法，形成激勵機制。

對重點項目提高審批效率

5. 對重點項目繼續採取集中辦公等方式，提高審批效率。地方政府可根據職權作出承諾，項目落地後補辦手續。

6. 支持剛性和改善性住房需求，地方要「一城一策」用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款。促進汽車等大宗消費。

7. 國務院再派一批督導和服務組，赴若干省份推動政策落實。此外各地也要建立督導和服務工作機制。

8. 各地要建立督導和服務工作機制。項目要按照有回報、保證資金不挪用和工程質量的原則不失時機推進。

會議指出，改革是政策工具箱中極重要工具，要堅持以改革激活力，降低市場主體制度性交易成本。主要包括嚴肅查處亂罰款、收過頭稅費等行為，加強監管，嚴厲打擊假冒偽劣，維護公平競爭。

相關文章：

【中國經濟】瑞銀汪濤：人民幣未來數月將跌穿7算惟美元已是強弩之末　個別內房違約仍會發生

【中國經濟】大好友橋水：中國刺激措施只着力於供應面　忽略需求面

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
港股 經濟 中國市場 財政政策 中國 李克強

上一篇文章

【綠色債券】政府發布《綠色債券報告2022》　零售綠債約65％資金用於綠色建築

下一篇文章

【業績｜濠賭股】新濠國際中期經調整EBITDA跌77％　菲律賓與塞浦路斯營業額重返疫情前水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中概股審計】路透：美監管機構選中阿里巴巴、京東、百勝中國作審計檢查
【中概股審計】路透：美監管機構選中阿里巴巴、京東、百勝中國作審計檢查
【美股市況】芝加哥PMI勝預期　小非農連跌兩月　道指升16點　納指升0.3%（不斷更新）
【美股市況】芝加哥PMI勝預期　小非農連跌兩月　道指升16點　納指升0.3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌457點　中概股指數跌2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌457點　中概股指數跌2%（不斷更新）
【金融界動向】據報瑞銀擬辭退數名中國債券發行的香港團隊員工　包括團隊董事及分析師
【金融界動向】據報瑞銀擬辭退數名中國債券發行的香港團隊員工　包括團隊董事及分析師
【解密︱股神】「股神」巴菲特靠四招「神操作」減持比亞迪　成功隱藏億元沽貨行動近兩個月
【解密︱股神】「股神」巴菲特靠四招「神操作」減持比亞迪　成功隱藏億元沽貨行動近兩個月
【恒指夜期+ADR】夜期升128點　阿里美股彈（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升128點　阿里美股彈（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款